Modern Family abandona Netflix y los fans reaccionan con memes. La plataforma streaming dio a conocer la noticia en los primeros días de diciembre.

A pesar de que los fans de Modern Family contaron con un mes para terminar o repetir la serie, llegó el momento más temido: la salida del catálogo de Netflix .

El próximo 1 de enero de 2022 será el último día que Modern Family forme parte de Netflix y los fans reaccionaron con memes.

Modern Family es uno de los sitcoms más populares de los últimos tiempos y fue producida por 20th Century Fox Televisión y televisada por ABC.

Modern Family se estrenó en 2009 y, tras 11 temporadas (250 episodios), el 08 de abril de 2020 se grabó el capítulo final.

Hace unos años, la serie creada por Christopher Lloyd y Steven Levitan se sumó al catálogo de Netflix, convirtiéndose en una de las preferidas por los usuarios.

A pesar de esto, Modern Family abandonará el catálogo de Netflix el próximo 1 de enero de 2022.

Esta noticia no fue bien recibida por los fans de la familia Dunphy y Prithchett, por lo que mostraron su tristeza y enojo en redes sociales.

A través de Twitter, los seguidores de Modern Family se pusieron creativos y con memes reaccionaron ante la mala noticia.

A continuación te compartimos la mejor selección de memes sobre la salida de Modern Family del catálogo de Netflix.

Modern Family: ¿Dónde ver la serie ahora que abandonó Netflix?

Durante los primeros días de diciembre, Netflix informó que Moder Familiy, una de las series más populares de la plataforma , abandonaría su catálogo.

Algunos usuarios de Netflix aprovecharon para repetir o ponerse al corriente con las 11 temporadas de la serie, pues solo tendrían hasta el 01 de enero de 2022.

Si tú eres de los que no terminaron de ver Moder Familiy o simplemente te gustaría repetirla y no sabes dónde verla, no te preocupes, nosotros de informamos .

Actualmente, Moder Familiy solo se encuentra disponible en el catálogo de una plataforma streaming: Star+.

Star+ pertenece a The Walt Disney Company y existen tres tipos de suscripciones: