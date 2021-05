Thuzar Wint Lwin, Miss Birmania, fue una de las 21 finalistas en el certamen mundial de belleza celebrado el 16 de mayo del 2021.

Aunque su participación no llegó a las etapas finales, Miss Birmania sí dejó huella en Miss Universo 2021 con un contundente mensaje.

Thuzar Wint Lwin denunció la violencia militar que existe en Birmania; sin embargo, debido al actual contexto de su país, ella podría ser encarcelada alzar la voz en Miss Universo 2021.

“Nuestra gente está muriendo”: El mensaje de Miss Birmania que no debe pasar desapercibido

Thuzar Wint Lwin, expuso la represión militar y crisis política que vive su país en la actualidad.

Durante las pruebas preliminares de Miss Universo 2021, la representante de Birmania aprovechó la oportunidad de evidenciar la crisis de violencia que azota al país.

En el desfile de trajes típicos, Thuzar Wint Lwin extendió un cartel pidiendo al mundo que “recen por Birmania”.

Thuzar Wint Lwin, Miss Birmania (Rodrigo Varela / Getty Images vía AFP / Getty Images via AFP)

Este domingo, durante la gran gala de Miss Universo 2021, Miss Birmania no consiguió ser de las 10 finalistas del certamen.

No obstante, utilizó su video biográfico para dejar huella en el evento.

En su presentación, Thuzar Wint Lwin criticó, frente a miles de espectadores en el mundo, a los generales golpistas de Birmania que tomaron el poder por la fuerza.

“Nuestra gente está muriendo y recibiendo disparos de los militares todos los días. Por lo tanto, me gustaría instar a todos a hablar sobre Birmania.” Thuzar Wint Lwin, Miss Birmania

Asimismo, la joven también mostró su participación activa durante las protestas en su país; portando carteles, ofreciendo agua y donando sus ahorros a las familias afectadas.

Thuzar Wint Lwin, Miss Birmania, podría ir a la cárcel tras exponer la represión en el país

El golpe de estado en Birmania ocurrido el pasado mes de febrero, ha provocado protestas generalizadas con millones de personas en las calles.

En respuesta a la “desobediencia civil”, los militares han reprimido brutalmente a los habitantes; dejando más de 780 muertes y casi 4 mil presos políticos.

En las primeras semanas de huelgas, Thuzar Wint Lwin se unió para alzar la voz en contra de la violencia.

Thuzar Wint Lwin en protestas (@thuzar_wintlwin)

Tras hacer pública su denuncia durante el certamen de Miss Universo, la joven ahora teme regresar a su país e ir a la cárcel.

Según dijo, incluso tuvo miedo desde antes de salir Birmania.

“Usé una sudadera con capucha y gafas para evitar ser reconocida en el aeropuerto. Tuve que pasar por inmigración y estaba tan asustada.” Thuzar Wint Lwin a The New York Times

En entrevista para The New York Times, Miss Birmania explicó porqué no volverá a su país luego de su participación en el concurso.