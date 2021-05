Andrea Meza devolvió a México la corona de Miss Universo 2021.

La originaria del estado de Chihuahua, logró colarse en la semifinal de Miss Universo 2021 para finalmente ser la gran ganadora.

Andrea Meza logró responder una de las preguntas más difíciles de la noche sobre cómo lidiar con la pandemia del coronavirus Covid-19, haciendo que la corona se quedara en sus manos.

La pregunta fue qué haría si fuera la gobernante de México para lidiar con el tema de la pandemia de Covid-19:

“Creo que no existe una forma correcta de llevar esa situación, sin embargo, creo que lo que hubiera hecho es imponer una cuaretena antes de que hubiera sucedido, porque perdimos tantas vidas, yo hubiera cuidado a nuestra gente desde el principio.”

La nueva Miss Universo 2021, la mexicana Andrea Meza, también logró destacarse en el tema que le tocó desarrollar, en este caso fue ‘Los estándares de belleza’

“Hoy en día la belleza no radica en como nos vemos, para mí, la belleza radica en nuestro espíritu, alma y valores que nos manejamos. No permitan que nadie les diga que no tienen valor”

Andrea Meza, Miss Universo 2021