Secretos salen a la luz en La Casa de los Famosos México 2024. Mariana Echeverría es la primera en sincerarse sobre su deseo de volver a ser mamá.

Mariana Echeverría -de 40 años de edad- contó a sus compañeros haber sufrido un aborto en este año, razón por la que ingresó a La Casa de los Famosos México 2024.

La conductora quiere desconectarse de la rutina para nuevamente intentar embarazarse, pues le queda una última oportunidad.

Aunque le duele la pérdida de un bebé, Mariana Echeverría dice reponerse más fácil, por lo que ya está pensando en embarazarse a su salida de La Casa de los Famosos México 2024.

Maria Echeverría buscará a su segundo hijo vía in vitro, y es que los cromosomas de su esposo no son compatibles con los de ella.

Por lo que lograr un embarazo natural es casi imposible, según contó en La Casa de los Famosos México 2024.

Por esta razón, la famosa ha sufrido varios abortos; sin embargo, hay una última esperanza para que sus deseos se hagan realidad.

Verás, la inquilina de La Casa de los Famosos México 2024 sabía que embarazarse sería difícil, por lo que preparó 10 óvulos.

De los cuales 6 fecundaron bien, pero sólo dos sirven.

Uno ya lo usó. Se embarazó, perdió al bebé y le queda uno más, el cual usará una vez que salga del reality show.

De acuerdo con Mariana Echeverría, la primera vez que la invitaron a La Casa de los Famosos México 2024 ella se encontraba embarazada.

Por lo que al comunicárselo a la producción de La Casa de los Famosos México 2024, la rechazaron.

Aún cuando Mariana Echeverría les ofreció mantener su embarazo en secreto y revelarlo ya adentro, razón por la que abandonaría el reality show.

“Me dijeron: No está bien éticamente, los posicionamientos son fuertes. Si te peleas con alguien, éticamente no está bien, la empresa no se sentiría bien”

Mariana Echeverría