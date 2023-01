Malcolm el de en Medio podría tener una película; por lo menos así lo dejó ver Bryan Cranston en una entrevista reciente, donde confirma pláticas para traer de regreso la franquicia.

En una entrevista para E! News, Bryan Cranston confirmó que se ha reunido en diversas ocasiones para hablar del regreso de Malcolm el de en Medio, en una especie de película especial.

Señala que podría ser algo que abordara lo que sucedió con los personajes 20 años después del final de la serie; obviamente trayendo de regreso al elenco original.

Si bien aún no hay nada concreto, Bryan Cranston estaría dispuesto a repetir su papel de Hal en esta posible película especial.

“Se habló un poco sobre la posibilidad de hacer una película de reunión de Malcolm el de en Medio the Middle. Teníamos una gran familia, y ciertamente estaría abierto a eso si surgiera una buena idea, como, ‘Oh, sería fantástico explorar lo que le sucedió a esta familia 20 años después’. No puedo creer que sea así, pero sería divertido hacerlo”. Bryan Cranston

'Malcolm el de en medio' (Fox)

El productor de Malcolm el de en Medio también confirma el interés por el regreso

Si las palabras de Bryan Cranston no fueran suficientes, Linwood Boomer, creador y productor de Malcolm el de en Medio, confirmó que hay un interés real por revivir la franquicia.

Linwood Boomer menciona que ha estado hablando mucho de eso y todos los involucrados parecen muy entusiasmados, sólo se necesita una buena idea para comenzar el proyecto.

Curiosamente, menciona que es el propio Bryan Cranston el que está tomando las riendas del regreso de Malcolm el de en Medio, escribiendo el posible guión de esta película.

Considera que las cosas avanzarían más rápido, si las demás personas dentro de la iniciativa no fueran tan “molestas”.

Estamos hablando de eso. Todos pensamos que sería divertido si tuviéramos la idea correcta. Honestamente, iría mucho más rápido si todos no fueran tan molestos. Linwood Boomer

Malcolm el de En Medio

Los actores serían un problema para el regreso de Malcolm el de en Medio

Si bien parece que todo con el regreso de Malcolm el de en Medio es positivo, un gran problema sería traer a todo el elenco original; principalmente a dos actores.

Estos serían Frankie Muniz y Erik Per Sullivan, Malcolm y Dewey; esto debido a un par de cuestiones que ambos han atravesado desde el final de Malcolm el de en Medio.

Si bien Frankie Muniz se mantiene en el mundo del entretenimiento, ha evitado las grandes producciones optando por un perfil bajo; además declara que no recuerda nada de Malcolm.

De lado de Erik Per Sullivan, este se retiró de la actuación desde 2010, el mismo Frankie Muniz declaró que no se sabe nada de él desde entonces, lo que indica que ya no está en contacto con sus compañeros.

La producción tendría que recordarle a Frankie Muniz cómo era Malcolm y localizar a Erik Per Sullivan, si quieren a todo el elenco de la serie de regreso.

Serie 'Malcolm el de en medio' (Linwood Boomer / Fox)

Con información de Comic Book.