¿Frankie Muniz de ‘Malcolm el de en medio’ no perdió la memoria? El actor responde los rumores sobre su salud durante un podcast .

A principios de los años 2000 y por seis años, la sitcom de ‘Malcolm el de en medio’ fue un éxito mundial, especialmente en México y Latinoamérica.

Sin embargo, tras finalizar la serie de comedia, se rumoró mucho sobre que el protagonista de ‘Malcolm el de en medio’, Frankie Muniz había perdido la memoria.

Esto a causa de varios accidentes cerebrovasculares que le ocurrieron al actor entre 2012 y 2013, y se llegó a decir que Frankie Muniz había olvidado el haber participado en ‘Malcolm el de en Medio’.

Frankie Muniz aclara su situación de salud para los rumores sobre su memoria

Durante el podcast ‘ Wild Ride! with Steve-O, Frankie Muniz, protagonista de ‘Malcolm el de en medio’ aclaró de una vez por todas los rumores sobre su pérdida de memoria.

“Esta es la primera vez que realmente he podido aclararlo. Si buscas mi nombre, todo lo que dice es que no tengo memoria o me estoy muriendo de accidentes cerebrovasculares y todo ese tipo de cosas… Buscas mi nombre y es básicamente: ‘Frankie se está muriendo’” Frankie Muniz

Frankie Muniz, quien fuera el protagonista de la sitcom ‘Malcolm el de en medio’, quien ahora tiene 36 años, reveló haber tenido un historial de accidentes cerebrovasculares durante el tiempo que practicó deportes y carreras.

No obstante, Frankie Muniz aclaró que su pérdida de memoria se debe más que otra cosa a la agenda tan apretada que tuvo durante su adolescencia.

“Lo he pensado durante años, ya sabes ¿por qué tengo mala memoria?, ¿sabes a lo que me refiero? Lo único lógico que puedo decir es que sí, he tenido nueve conmociones cerebrales. Creo que es el hecho de que hice tantas cosas en ese periodo de tiempo que, por supuesto, no puedo recordarlo todo.” Frankie Muniz

Frankie Muniz asegura que todo se debió a un mal entendido durante su participación en ‘Dancing with the Stars’

Las declaraciones sobre la pérdida de memoria de Frankie Muniz tras sus eventos cerebrovasculares y el haber participado en ‘Malcolm el de en medio’, ha dado otra perspectiva al padecimiento del actor.

Y es que, según como comentó Frankie Muniz, al parecer todo se debió a un mal entendido durante su participación en ‘ Dancing with the Stars’ en 2017.

Pues cuando se le preguntó sobre su pérdida de memoria sobre sus años participando en ‘Malcolm el de en medio’, se le preguntó sobre cuál era su año más memorable.

Frankie Muniz reveló que le dijeron que debía ser 2001 porque fue cuando lo nominaron a un Emmy y a un Globo de Oro, y el dijo “ No recuerdo lo que sentí ”.

“Fui yo ignorando el hecho de que no puedo decir. ‘Ese es mi año favorito’ porque no puedo decir qué pasó en 2001… Tuve que decir como ‘realmente, no recuerdo’. Pero no estaba diciendo que no recordara nada.” Frankie Muniz

Por otro lado, Frankie Muniz quien actuó como Malcolm en ‘Malcolm el de en medio’ que esta pérdida de memoria no solo se debe a un problema de salud, sino a que siente que no es una experiencia propia sino de alguien más.