Después de que la noche del domingo, Andrea Meza fuera coronada como Miss Universo 2021, Lupita Jones habló sobre lo entusiasmada que está por el logro.

Andrea Meza pasará a ser la tercer Miss Universo en ganar el certamen de belleza para México.

Lupita Jones fue la primer mexicana en llevar la corona de Miss Universo, además de convertirse en una influencer en el mundo de los concursos de belleza.

Dada su participación como candidata a gobernadora en Baja California por la alianza “Va por BC”, Lupita Jones no pudo acompañar a Andrea Meza en el concurso .

Sin embargo, no pasó por alto el momento y la felicitó por medio de sus redes sociales; posteriormente habló con ella sobre su coronación.

Fue a través de Instagram Stories que Lupita Jones, la primera Miss Universo mexicana, publicó la emoción que sentía por el logro para México.

Expresó a Andrea Meza lo orgullosa que se sintió porque la mexicana ganara el Miss Universo 2021.

“Eres una mujer de lucha, de esfuerzo, de dedicación, una mujer que se plantea metas y no se cansa hasta conseguirlas. Me siento muy orgullosa de ti”.

Asimismo, explicó que Andrea tiene un mensaje muy importante sobre “la mujer mexicana”.

Durante la conversación que entabló Lupita Jones con Andrea Meza, la ganadora explicó la felicidad que le causó ganar Miss Universo 2021.

“Todavía no me la creo, anoche estaba grite y grite… pero hoy como que no me la creó”.

Andrea Meza.