Lupita Jones, la única opción del PAN para Baja California

El presidente estatal del PAN aseguró que la actriz Lupita Jones tiene las “credenciales” para gobernar

México.- Lupita Jones, actriz y Miss Universo 1991, es la única opción de la coalición Sí por México (conformada por el PAN, PRI y el PRD) para ser candidata a la gubernatura en Baja California.

En entrevista con Radio Fórmula, el presidente estatal del PAN, Enrique Méndez Juárez, explicó que aunque platicaron con otras mujeres, Lupita Jones resultó ser la única propuesta para las elecciones 2021 en acuerdo con los demás partidos, PRI y el PRD.

El panista dijo que a pesar de que el trabajo de la ex-Miss Universo se desarrolla en el mundo del espectáculo, tiene las “credenciales” para gobernar un estado, entre ellas, que es originaria de Mexicali.

“Platicando con Lupita de cerca, viendo su desenvolvimiento, escuchándola como es conocedora de los problema, el hecho de que esté en otra área desarrollándose profesionalmente, no significa que no desconozca los problemas que tiene este país. Me parece que tiene la experiencia, el carácter y destemple para coordinar a un grupo de expertos” Enrique Méndez Juárez

Méndez Juárez dijo en Radio Fórmula que hasta el momento Lupita Jones no ha tomado una decisión.

Dijo que tiene a más tardar Sí por México tiene hasta marzo para decidir quién los representará, pero los partidos esperan tener a la representante a finales de este mes.

¿Quién es Lupita Jones?

Sin ninguna experiencia en el ámbito de la política, como muchas integrantes del mundo del espectáculo que han saltado a cargos públicos, Lupita Jones buscaría gobernar una de las 32 entidades del país.

Lupita Jones, la primera mexicana en obtener el título Miss Universo en 1991, es una actriz y empresaria mexicana. Actualmente es directora de Mexicana Universal, anteriormente Nuestra Belleza México.