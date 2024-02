Love is Blind México es el nuevo reality show de Netflix Latinoamérica, y acá te revelamos todos los detalles como el casting y fecha de estreno.

A través de sus redes sociales, Netflix ha revelado el próximo estreno de Love is Blind México, el nuevo reality show.

Love is Blind México o El amor es es ciego de Netflix es una producción que ya ha recorrido otros países y ha tenido bastante éxito en ellos.

¿De qué trata Love is Blind México, el nuevo reality show de Netflix?

Love is Blind México será el nuevo reality show de Netflix Latinoamérica, siendo este un formato ya visto en otros países como Brasil o Estados Unidos.

El reality show de Love is Blind México mantiene una premisa: ¿te casarías con una persona sin haberla visto antes?

Este experimento que ha recorrido varios países en todo el mundo revelarán si es que las parejas deciden casarse sin haberse visto nunca.

Para este 2024 se espera el estreno de este nuevo formato de Netflix con Love is Blind México.

Love is Blind México es un programa que estará producido por Kinetic Content y cuita primera emisión se estrenó en 2020.

En ese entonces, el Love is Blind duró alrededor de tres semanas y se colocó como uno de los reality shows más vistos en la plataforma y Estados Unidos.

Love is Blind México es el nuevo reality show de Netflix (Netflix)

Love is Blind llega a México después de ser un éxito en varios países

Love is Blind México es el nuevo reality show que Netflix Latinoamérica traerá a la plataforma.

Pues el formato de Love is Blind México ha estado antes en otros países siendo un total éxito, tales como:

Brasil

Japón

Suecia

Reino Unido

Estados Unidos

El reality show de Netflix, Love is Blind México traerá a 15 hombres y 15 mujeres e buscarán el amor el 10 días y podrán hablar entre sí, tener citas pero no verse.

Cuando las parejas hagan match y decidan comprometerse en Love is Blind México, es cuando se conocerán y viajarán a un lugar turístico para conocerse y tener los primeros contactos físicos.

Posteriormente Love is Blind México continúa con la mudanza de las parejas conociendo a sus respectivas familias explorando problemas personales, de financiamiento, residencia y demás.

Love is Blind es el reality show de Netflix (Netflix)

¿Ya hay casting y fecha de estreno de Love is Blind México?

Este 14 de febrero Netflix ha anunciado la llegada de su nuevo reality show: Love is Blind México.

Sin embargo, no dio más detalles de este nuevo reality show, por lo que no se reveló ni la fecha de estreno o el casting de Love is Blind México.

Cabe recordar que en agosto del año pasado, se estuvo realizando un casting abierto para quienes quisieran participar en el reality de Love is Blind México.

Por lo que hasta que llegue Love is Blind México a Netflix se conocerá finalmente el casting de este nuevo reality show.