El productor de 'Loki' cree que hay varias historias que podrían ser exploradas.

A diferencia de otra series de Marvel en Disney+, 'Loki' podría tener varias temporadas, eso según declaró su productor, Nate Moore, en una entrevista.

Moore señala que el personaje de Loki tiene muchas historias a explorar que se prestan para múltiples temporadas; aunque no confirmó nada en realidad.

Habrá que ver si Disney da luz verde para más capítulos de la serie, pues estos deberán de ajustarse a sus contenidos del MCU, lo cual sería un problema.

De momento la primera temporada de 'Loki' se estrenará por Disney+ el próximo 11 de junio, siendo la tercera entrega de Marvel para la plataforma.

Loki Marvel

'Loki' sería la primera serie de Marvel con "continuación"

De darse el caso de las nuevas temporadas para 'Loki', esto marcaría un hito en la naciente iniciativa del MCU en Disney+, que apela a otro formato.

Hasta el momento Marvel ha preferido series autoconclusivas, cuyas tramas se expandirán con más detalle en otros medios, principalmente el cine.

' WandaVision ' ya confirmó que sólo tendrá una temporada y ' The Falcon and the Winter Soldier ' parece que irá por el mismo camino; 'Loki' sería la excepción.

Aunque no hay que perder de vista a ' Thor Love and Thunder ', pues el filme del asgardiano podría cruzarse con la serie del Dios del engaño en un punto.

De suceder esto, no habría muchas posibilidades de ver más capítulos de 'Loki', por lo menos en lo que se refiere a una estructura tradicional de serie.

Sólo queda esperar unos meses para ver lo que decidirá hacer Disney con el villano favorito de todos.

Con información de Slash Film.