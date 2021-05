La serie de ‘Linterna Verde’ ya tiene a su Alan Scott, ni más ni menos que el rumorado Jeremy Irvine, que había estado en negociaciones para el papel.

El mismo actor confirmó la noticia con una publicación en Instagram, donde muestra a Alan Scott y el juramento de Linterna Verde.

Jeremy Irvine ha tenido una carrera principalmente en cine, con papeles en películas como ‘War Horse’, ‘La Dama de Negro’ y ‘Mamma Mia! Here We Go Again’.

En televisión sólo lo hemos visto en ‘Life Bites’ de 2009; ‘Linterna Verde’ sería su segunda incursión en el mundo de las series en 12 años.

La serie de ‘Linterna Verde’ está programada para estrenarse en HBO Max en una fecha por definir, contando con un elenco coral.

Será producida por Greg Berlanti, responsable del todas las series del exitoso Arrowverse de CW basado también en los personajes de DC Comics.

¿Quién es Alan Scott?

El papel que interpretará Jeremy Irvine en ‘Linterna Verde’ será uno de los más importantes, pues Alan Scott es el primer Linterna de la historia.

En otras palabras, la historia de ‘Linterna Verde’ inicia con Alan Scott y Jeremy Irvine; tanto en los cómics como en la serie para HBO Max.

Scott fue creado en 1940, como parte de la Era Dorada del Cómic, siendo un ingeniero que tras un accidente en tren encuentra una linterna verde.

Esta se comunica con él mencionando que es un artefacto mágico que puede traer riqueza, poder o desgracia al que la tome.

El actor Jeremy Irvine podría interpretar a Alan Scott en la serie 'Green Lantern' (Jeremy Irvine / Instagram)

Al no tener nada que perder, Alan la toma, adquiriendo la capacidad de crear estructuras de luz sólida, siendo limitado sólo por su creatividad.

Junto a otros héroes de la época formó la Sociedad de la Justicia, grupo previo a la Liga de la Justicia, aunque con los años fueron olvidados.

En los 60 Alan Scott fue reemplazado por Hal Jordan como el Linterna Verde oficial de DC, dejando de lado el origen mágico del personaje.

No obstante, Scott fue reinterpretado en el Siglo XXI en una versión de Tierra-2, siendo el primer héroe importante en declararse homosexual.

