'Green Lantern': Finn Wittrock será Guy Gardner en serie de HBO Max

Finn Wittrock es el primer actor confirmado para la serie de 'Green Lantern'.

HBO Max da un paso en el desarrollo de la serie de 'Green Lantern' al anunciar a Finn Wittrock para el papel de Guy Gardner, uno de los protagonistas.

Finn Wittrock no es ajeno a trabajar en series con elementos fantásticos, antes de 'Green Lantern' participó en varias temporadas de 'American Horror Story'.

Asimismo se le pudo ver en el papel de Greg en la multipremiada película 'La La Land' de 2016, por lo que su calidad actoral no está en entredicho.

'Green Lantern' es otra de las apuestas de HBO Max con los personajes de DC, siendo una "mutación" de lo que iba a ser la película homónima del DCEU.

La serie no tiene fecha de estreno; pero se espera que esté lista para 2022 o 2023, constando de 10 episodios de 1 hora, abarcando varias historias.

Guy Gardner DC Comics

¿Quién es Guy Gardner?

Para quienes no sean asiduos a 'Green Lantern', Guy Gardner tal vez no les sea tan conocido, pues no ha tenido la exposición de otros "Linternas".

No obstante, Guy Gardner es uno de los Green Lantern más importantes de los cómics, siendo parte de "Los 4 Linternas Originales de la Tierra".

Gardner era un profesor de Educación Física que fue elegido para suplir a Hal Jordan y John Stewart como el "Linterna Verde" protector del sector 2814.

Green Lantern DC Comics

No obstante, fue echado de la Corporación debido a su mala actitud y estrategia de combate temeraria, que se basa en golpear primero, preguntar después.

Aún así fue restituido posteriormente, siendo un elemento invaluable para los Green Lantern, llegando a ser Guardian Honorario y segundo al mando.

Con información de Gamespot.