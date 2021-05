Hace unas semanas, HBO Max anunció que el actor Finn Wittrock será el protagonista de la serie ‘Linterna Verde’, ahora, la cadena de televisión se encuentra en pláticas con el también actor Jeremy Irvine para que interprete al héroe gay, Alan Scott.

De acuerdo con el sitio ‘Deadline’, Jeremy Irvine está en pláticas con HBO Max para que se integre a la serie de ‘Linterna Verde’ para interpretar al primer ‘Linterna Verde’, Alan Scott.

La serie de ‘Green Lantern’ presentará a Alan Scott como un agente del FBI en 1941

Esta serie nueva serie de ‘Linterna Verde’ se desarrollará tanto en varios períodos de la historia como en diferentes partes de la galaxia, por lo que la historia iniciará con Alan Scott como un agente del FBI en 1941.

Posteriormente, ‘Linterna Verde’ se ubicará en 1984 con Guy Gardner y la mitad alienígena Bree Jarta; además, en la serie también aparecerán otras Linternas. De acuerdo con HBO Max, la primera temporada tendrá 10 episodios.

La serie de ‘Linterna Verde’ fue escrita por Greg Berlanti, Marc Guggenheim y Seth Grahame-Smith. Además, la serie contará con personajes como Jessica Cruz, Simon Baz, Sinestro y Kilowog, aunque todavía no se han elegido a los actores para estos personajes.

Alan Scott fue el primer ‘Linterna Verde’ de la Tierra, quien, fiel a los cómics, es un hombre gay. Este personaje fue creado por Martin Nodell y apareció por primera vez en los cómics en 1940.

Alan Scott, es un ingeniero especialista en trenes y obtuvo sus poderes de una linterna verde mística creada a partir de un meteorito.

¿Quién es Jeremy Irvine?

Jeremy Irvine es un actor inglés que ha protagonizado películas como ‘War Horse’, ‘The Railway Man’, ‘Mamma Mia! Here We Go Again’ y ‘Billionaire Boys Club’. Recientemente participó en la serie de USA Network ‘Treadstone’.

Jeremy Irvine (@jeremy.irvine/Instagram)

Cabe mencionar que Jeremy Irvine fue protagonista de la cinta ‘Stonewall’, cinta de Roland Emmerich estrenada en 2015, que aborda los disturbios en la la Ciudad de Nueva York en 1969 durante una de las primeras marchas del Orgullo Gay.