En redes sociales comenzó a circular el rumor que indica que el periodista y conductor de noticias, León Krauze presentó su renuncia a la cadena Univisión, pero ¿esto es cierto? Te lo contamos.

De acuerdo con medios de entretenimiento, León Krauze anunció su salida de la cadena, pese a que aún faltaba un año de su contrato.

Los motivos podrían deberse a un giro editorial en la principal cadena televisiva en español en Estados Unidos a favor de Donald Trump, sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

Además, a través de cuenta oficial de X, León Krauze agradeció los mensajes de afecto que ha recibido y anunció que más adelante dará a conocer un comunicado en torno al tema.

Muy queridos amigos.

Agradezco profundamente todos los mensajes tan afectuosos que he recibido en las últimas últimas horas.

Dentro de poco publicaré un comunicado sobre mi futuro profesional. — León Krauze (@LeonKrauze) November 15, 2023

¿Cuáles son los motivos por los que León Krauze deja Univision?

De acuerdo con lo revelado por los medios de entretenimiento, Univision confirmó la salida del periodista León Krauze, sin embargo, no se detallaron los motivos de su renuncia.

Mediante un correo, Univision agradeció a León Krauze por su “destacada contribución, experiencia y profundos análisis” durante su trayectoria laboral.

También Univision resaltó el trabajo de León Krauze para llevar información a las comunidades hispanas a nivel nacional y local.

“Extendemos nuestros mejores deseos a León en todos sus futuros proyectos profesionales”, se lee en la misiva.

Salida de León Krauze, podría deberse a un”cambio de enfoque a Trump” en Univision

Aunque no se ha informado de manera oficial los motivos que orillaron a León Krauze a renunciar a la cadena Univision, rumores apuntan que podría deberse a un cambio de giro en la cadena con mirada a Donald Trump.

Lo anterior fue señalado por la cadena de noticias The Washington Post en el artículo “Univision, the Spanish-language news giant, shifts its approach to Trump”.

En la publicación del medio estadounidense, analizó el comportamiento de Enrique Acevedo durante su última entrevista al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

The Washington Post indicó que el comportamiento del periodista Enrique Acevedo fue mucho más adulador, lo que dista de la línea editorial que había mantenido Univision durante años.