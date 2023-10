¿Amigos? El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) únicamente describió con elogios al ex mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

“Un hombre duro, pero visionario” fue la manera en la que AMLO calificó Donald Trump luego de revelar que le costó trabajo que el estadounidense firmara el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

“El tratado (comercial) que no quería Trump, no saben cuánto me costó […]es un hombre visionario. Y duro, pero visionario”

AMLO