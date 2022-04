Ahora que se sabe que las dos polémicas ingresaran a “La casa de los famosos”, gente se pregunta si ¿Laura Bozzo se peleará con Niurka? La respuesta... Ella asegura que solo batalla con ‘desgraciados’, ¿eh?

En una conferencia de prensa, Laura Bozzo aclaró que aún no es un hecho su ingreso al polémico reality de Telemundo, programa al que de ingresar no lo hará para ganarse el gran premio.

Así como tampoco entrará a “La casa de los famosos” para pelear o generar polémica: “No me interesa pelearme con las mujeres, cada quien tiene su punto de vista, respeto los puntos de vista de los demás”, dijo.

Y agregó que sus batallas normalmente son con gente de peso completo, no de peso pluma, pelea generalmente con hombres, con los ‘desgraciados’ que además ella elige.

“Yo actúo con inteligencia porque yo elijo a mis enemigos, a mi nadie me elige como enemiga, yo los elijo”, subrayó la llamada ‘Abogada del pueblo’.

Laura Bozzo revela sus motivos para ingresar a “La casa de los famosos”

Asimismo, esperando que Telemundo no la regañe ya que aún no anuncian su ingreso a “La casa de los famosos”, Laura Bozzo revela los motivos para ingresar al nuevo “Big Brother”.

De acuerdo con Laura Bozzo, su única intención es que la audiencia sepa cómo es: “No pretendo ganar, voy para que me conozcan, punto”.

¿Laura Bozzo peleará con Niurka?

Laura Bozzo sabe que Niurka no la puede ver en persona, pero esto es un motivo para pelear con ella, la conductora responde: “Cada quien tiene su trayectoria, sé que me ha atacado horrible, pero no me interesa”.

Incluso da por hecho que es más inteligente que eso ya que no se deja llevar por lo que diga Niurka de su aspecto físico pues tiene cerebro y de sobra.

“Sé que ha dicho que soy horrenda y todo lo demás pero la verdad no me interesa ser horrenda con que tenga neuronas todo está perfecto” Laura Bozzo

