‘Las Estrellas bailan en Hoy’. Arantza Ruiz vuelve a llorar en la pista de baile. La actriz no pudo contener las lágrimas antes de salir a dar su presentación, luego de una lamentable noticia en su familia.

Al parecer Arantza Ruiz ha vivido las últimas semanas esa serie de sucesos que han afectado fuertemente a la actriz y que sus sentimientos están a flor de piel, por lo que esta ocasión no fue la excepción.

Arantza Ruiz (Instagram @programahoy)

Durante su participación de Arantza Ruiz junto a Josh Gituerrez en la semana del boomerang en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’, la actriz no pudo evitar las lágrimas al entrar a la pista debido a la muerte de su tía.

En donde sus compañeros, jueces y la producción de ‘Las Estrellas bailan en Hoy’ expresaron su pésame ante el sensible momento, así como le enviaron su apoyo a su papá, el también actor Alejandro Ruiz.

Por su parte, Arantza Ruiz agradeció las palabras y el apoyo que ha recibido, así como dedicó su baile a su tía muerta, de quien dijo que no se perdía ningún baile de la actriz en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’.

Asimismo, en sus redes sociales Arantza Ruiz compartió un post con una fotografía de su tía Lety, la cual murió el día de ayer, en donde la actriz expresó que la va ‘extrañar infinitamente’.

Además de que recordó algunos momentos que vivió con su tía, al contar ‘me cuidó de bebé, me vio crecer. Me puso la primera película de miedo que me traumó de por vida. Ella nunca se perdió un baile, una novela, un capítulo’.

Arantza Ruiz llora la muerte de su tía (Instagram @ArantzaRuiz )

¿Por qué más ha llorado Arantza Ruiz en ‘Las Estrellas bailan en Hoy?

¿Por qué más ha llorado Arantza Ruiz en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’? La actriz ha tenido que pasar por varios momentos difíciles durante su participación en el concurso de baile lo que ha ocasionado las lágrimas en ella.

Recientemente Arantza Ruiz se le vió muy triste hasta las lágrimas, tras la partida de Luis ‘Potro’ Caballero su compañero de baile en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’, luego de que influencer dejó el concurso por cuestiones laborales.

Arantza Ruiz y Potro Caballero (Instagram)

Y por lo que se sabe que no sólo se trata de que Arantza Ruiz quedara sola en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’, sino que también se le ha cuestionado sobre los sentimiento que tiene hacia su compañero.

En donde ha dejado entrever que se enamoró de Luis ‘Potro’ Caballero, luego de que se le ha cuestionado en varias ocasiones al respecto y en donde Arantza Ruiz no ha negado lo dicho al respecto.