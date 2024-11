Continúa la competencia en Las Estrellas bailan en Hoy 2024 con la presentación de dos parejas que buscarán recibir muy buenas calificaciones.

Latin Lover reveló que esta sexta semana de Las Estrellas bailan en Hoy 2024 será crucial para descubrir a las parejas que se perfilan a la final.

Y es que las parejas ya deben demostrar sus habilidades en la pista de baile y de esta manera evitar están en riesgo, pues cualquiera podría salir.

Este martes 12 de noviembre se presentaron en Las Estrellas bailan en Hoy 2024:

Mariana Ochoa, de 45 años de edad, y Jorge Anzaldo, de 36 años de edad

Nicole Chávez, de 26 años de edad, y Juan Solo, de 41 años de edad

Así les fue a estas dos parejas en el segundo día de competencia de la sexta semana de Las Estrellas bailan en Hoy 2024.

Nicole Chávez y Juan Solo casi logran la segunda calificación perfecta en Las Estrellas bailan en Hoy 2024

Nicole Chávez y Juan Solo señalaron que si fue difícil el nuevo género que les tocó, pero confían en el trabajo de sus coreógrafos.

Durante los ensayos, Nicole Chávez reconoció que tenía un amor-odio con su coreografía, pero se encontraba lista.

Nicole Chávez también habló sobre su lesión en el hombro y confesó que a veces es difícil por el dolor que siente.

Pese al momento complicado, Nicole Chávez y Juan Solo han mostrado un gran avance y así lo demostraron al conseguir casi la segunda calificación perfecta en Las Estrellas bailan en Hoy 2024.

Esto opinaron los jueces sobre el baile de Nicole Chávez y Juan Solo en Las Estrellas bailan en Hoy 2024:

Andrea Legarreta: Destacó que lo hicieron extraordinario.

Esta fue la calificación de Andrea Legarreta a Nicole Chávez y Juan Solo: 10

Latin Lover: Los felicitó por su coreografía, porque tuvieron energía de principio a fin.

Esta fue la calificación de Latin Lover a Nicole Chávez y Juan Solo: 10

Ema Pulido: Consideró que fue muy buena coreografía porque mantuvieron el estilo y la actitud todo el tiempo.

Esta fue la calificación de Ema Pulido a Nicole Chávez y Juan Solo: 9

¿Mariana Ochoa y Jorge Anzaldo tienen problemas en Las Estrellas bailan en Hoy 2024 por falta de ensayos?

Mariana Ochoa y Jorge Anzaldo señalaron que tuvieron una semana muy intensa y es que en esta ocasión a la cantante no le dieron los tiempos.

Jorge Anzaldo se mostró muy molesto con Mariana Ochoa y es que consideró que la actitud que tenía no fue la adecuada ya que no solo llegó tarde sino que además no estaba dispuesta a escuchar lo que le decían.

Las diferencias entre Mariana Ochoa y Jorge Anzaldo se hicieron muy evidentes, pero señalaron que son pareja y siempre se van a apoyar.

Jorge Anzaldo reconoció que se educó en el teatro y por eso es muy estricto con los tiempos, pero esta semana si se le salió más.

Por su parte Mariana Ochoa prometió enfocarse más, aunque señaló que ya tenía algunos compromisos que no puede cancelar.

Con sus bajas calificaciones, Jorge Anzaldo se mostró molesto y es que destacó que tuvo un punto menos que la vez pasada y cree que todo fue por la falta de ensayos.

Mariana Ochoa señaló que si hubo ensayo, pero hay cosas que le faltan porque no es una bailarina profesional como Jorge Anzaldo.

Esto opinaron los jueces sobre el baile de Mariana Ochoa y Jorge Anzaldo en Las Estrellas bailan en Hoy 2024:

Andrea Legarreta: Consideró que tenían mucha energía, pero lamentó que tuvieron dos errores que les afectó su coreografía.

Esta fue la calificación de Andrea Legarreta a Mariana Ochoa y Jorge Anzaldo: 8

Latin Lover: Los felicitó por el grado de dificultad de su coreografía, pero si señaló que tuvieron errores que fueron notorios.

Esta fue la calificación de Latin Lover a Mariana Ochoa y Jorge Anzaldo: 8

Ema Pulido: Consideró que fue un muy buen trabajo, aunque su coreografía le faltó más el estilo.

Cree que los errores que tuvieron fue por falta de ensayo y le pidió a Mariana Ochoa más disciplina para cumplir con su pareja ya que Jorge Anzaldo es bailarín y se nota.

Esta fue la calificación de Ema Pulido a Mariana Ochoa y Jorge Anzaldo: 7