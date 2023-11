Luego de las especulaciones por la posible salida de dos famosos de Las Estrellas bailan en Hoy 2023, se presentan en la pista de baile las dos últimas parejas.

La octava semana de Las Estrellas bailan en Hoy 2023 estuvo marcada por el fuerte accidente que sufrió Mayte Carranco.

Tras someterse a una operación para reconstruirle la nariz, Mayte Carranco se dijo dispuesta a regresar a Las Estrellas bailan en Hoy 2023.

Sin embargo, todavía falta escuchar las indicaciones de los médicos y es que la producción señaló que lo mas importante era la salud de Mayte Carranco.

Antes de abrir las votaciones de Las Estrellas bailan en Hoy 2023 se presentaron las dos últimas parejas.

Este jueves 23 de noviembre se presentaron en Las Estrellas bailan en Hoy 2023:

Briggitte Bozzo de 22 años de edad y Luja Duhart de 37 años de edad

Dania Méndez de 31 años de edad y Marco León de 31 años de edad

Briggitte Bozzo y Luja Duhart tienen su primera pelea en Las Estrellas bailan en Hoy 2023

Briggitte Bozzo y Luja Duhart se han consolidado como una de las parejas más fuertes de Las Estrellas bailan en Hoy 2023.

Aunque siempre se han mostrado muy unidos, Galilea Montijo mostró un video de la pelea que habían tenido Briggitte Bozzo y Luja Duhart antes de su presentación.

En el video se ve como Luja Duhart le reclama a Briggitte Bozzo por haberlo dejado plantado en seis ocasiones supuestamente porque tuvo una emergencia.

Ante los reclamos de Luja Duhart, Briggitte Bozzo se defiende asegurando que tuvo problemas que salieron de su control y que no había sido su culpa.

Tras ver las imágenes de su pelea, Luja Duhart se mostró muy molesto de que fueran exhibidos de esa manera pues aseguró que ellos lavan sus trapitos sucios en casa.

Luja Duhart también cuestionó que la producción no mostró cuando se reconcilió con Briggitte Bozzo y dejaron en claro que son un equipo y que siempre se van a apoyar.

Pero no fue la única cosa que molestó a Luja Duhart, y es que dejó ver que no estaba conforme con la calificación que les habían dado.

Ante las críticas de los jueces de que no mostraron una coreografía espectacular, Luja Duhart defendió su baile asegurando que en el hip hop no hay cargadas y ellos respetaron el estilo.

Para Luja Duhart su coreografía merecía nueve y diez, pero no fue así.

Estas fueron las calificaciones que recibieron Briggitte Bozzo y Luja Duhart en Las Estrellas bailan en Hoy 2023:

Andrea Legarreta: Le gustó la coordinación y la energía que mostraron en la pista de baile.

Roberto Mitsuko: Aplaudió que haya regresado la pareja, pues se muestra la gran evolución que han tenido.

Les dio un 8 de calificación.

Latin Lover: Cree que esta pareja podría llegar a la final y pidió a la gente apoyarlos.

Pese a que aplaudió su coreografía, les pidió que no bajen su nivel pues considera que han hecho mejores presentaciones.

Les dio un 8 de calificación.

Ema Pulido: Consideró que lo hicieron muy bien, pero les pidió mayor creatividad en sus coreografías pues ya llevan ocho semanas en la competencia y no los sorprendieron.

Les dio un 7 de calificación.