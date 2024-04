Lupillo Rivera -de 52 años de edad- quedó como un payaso con el último regalo que le mando a Ariadna Gutiérrez en La Casa de los Famosos 2024.

En redes sociales causó mucho revuelo una crema para el cuidado de la piel que utiliza Lupillo Rivera, pues se ha encargado de mencionar dicho producto.

El cantante habló con los habitantes del reality show tras la salida de Ariadna Gutiérrez, donde dijo muchas veces ¡que le regaló dicha crema bastante costosa.

Por ello y con la ayuda de un dron, Ariadna Gutiérrez paralizó La Casa de los Famosos 2024 para hacerle llegar a Lupillo Rivera la famosa crema que él le regaló.

Ariadna Gutiérrez le regresó la crema a Lupillo Rivera tras salir de La Casa de los Famosos 2024.

Pues Lupillo Rivera se ha encargado de difundir el chisme de su dichosa crema costosa, que en sus palabras fue un regalo de sus hijas.

E hizo referencia a que la colombiana se las quedó y no se las regresó.

A solo dos semanas de la eliminación, Ariadna Gutiérrez regresó a La Casa de los Famosos 2024 para devolverle mediante un dron las cremas que el cantante le regaló.

“Lupillo, no sabía que te hiciera tanta falta esta crema, a pesar de que intente devolvértela dos veces y me dijiste que no, aquí la tienes”

Ariadna Gutiérrez