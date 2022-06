Alexander Acha, director de La Academia 2022, hizo un anuncio que dejó a los alumnos muy preocupados, pues señaló que aunque Emilio se vaya, habrá 2 expulsiones el fin de semana.

Aunque miles de personas desean ingresar a La Academia 2022, el alumno Emilio, de 21 años, expresó su deseo de dejar el reality show a sólo unos días de haber iniciado.

¿Las razones de Emilio? La presión de las clases, los ensayos y las críticas han repercutido en su salud mental, hasta llevarlo a una “crisis existencial”, según confesó el joven originario de Aguascalientes.

Esta situación hizo respirar con tranquilidad a varios alumnos de La Academia 2022, pensando que sólo se tendrían que enfrentar a una eliminación.

Sin embargo, la tarde del viernes 23 de junio, Alexander Acha, director de La Academia 2022, les hizo el anuncio que les cayó como balde de agua helada:

“Este sábado y este domingo va a haber expulsados, un expulsado el sábado y un expulsado el domingo, ¿ok?... No se confíen, ¿ok?, no aflojen, no aflojen”

Alexander Acha, director de La Academia 2022