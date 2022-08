Se ha anunciado que Disney Branded Television prepara una serie live action de King Kong para la plataforma de Disney+, la cual contará los orígenes de la raza Kong.

De acuerdo a Deadline , el proyecto de una serie live action de King Kong, apenas se está desarrollando por lo que no hay muchos detalles.

Sin embargo, asegura que la productora Atomic Monster y James Wan , serán los responsables de la producción y Stephanie Folsom estará escribiendo el guion para la serie de King Kong.

Por lo que detallan, la serie live action de King Kong en Disney+, se desarrollará en la Isla Calavera junto con un nuevo Kong.

Es decir que se explicarán los orígenes de la raza de King Kong en esta nueva serie live action que se emitirá en Disney+.

La serie de King Kong en Disney+ no formará parte del MonsterVerse

Se ha revelado que Disney+ está preparando una nueva serie live action sobre los orígenes de King Kong, en donde James Wan fungirá como productor.

No obstante, esta serie live action de King Kong en Disney+ no formará parte del Monsterverse que Warner Bros. y Legendary Entertainment han realizado desde La Isla Calavera y Godzilla vs. Kong.

Aunque se especula que Netflix está preparando una serie de animación ambientada en la Isla Calavera que sí formará parte del MonsertVerse de Warner Bros.

Por otro lado, se ha revelado que la serie live action de King Kong que Disney+ prepara, se basará en los libros originales de Merian C. Cooper y las nuevas novelas de Joe DeVito.

Godzilla/King Kong (Internet)

King Kong ha tenido varias adaptaciones a lo largo de los años

King Kong es una de las referencias culturales del cine más populares hasta el momento, pues no por nada ha tenido ya varias adaptaciones cinematográficas.

Empezando con una en 1976 protagonizada por Jeff Bridges y Jessica Lange; en 1993 dirigida por Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack.

En 2005, el director Peter Jackson hizo lo propio con una nueva película sobre King Kong y en 2017 se emitió La Isla Calavera protagonizada por Tom Hiddleston y Brie Larson.