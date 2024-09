Nuevamente Jorge Losa se quedó a pasos de ganar un reality show. El exhabitante de La Casa de los Famosos México, y exnovio de Ferka, quedó eliminado de La Isla 2024.

En Internet circula el video del exnovio de Ferka, Jorge Losa, fallando una prueba de equilibrio que lo dejó fuera de La Isla 2024 a poco de que el reality de supervivencia llegue a su final.

Por lo que es un hecho que el actor volverá a Ciudad de México donde se reencontrará con la mujer que aún lo sigue pensando...

“Se hizo lo que se pudo, aquí muchos factores influyen, pero la verdad me voy habiendo roto mis propios récords mentales y mis propios récords emocionales”, se escucha decir a Jorge Losa, exnovio de Ferka, en su video de despedida de La Isla 2024.

Jorge Losa -de 34 años de edad- quedó eliminado de La Isla 2024, al no poder mantenerse sobre una boya por mucho tiempo.

Aunque intentó mantener el equilibrio, el ‘Albacete’ se columpió con las cuerdas, pero terminó tocando el agua.

⚠️ 𝗦𝗣𝗢𝗜𝗟𝗘𝗥 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧 ⚠️ Lamentablemente este desafiante perdió el equilibrio y no pudo completar la prueba. 😢 ¡Gracias por tu entrega desde el primer día en 𝗟𝗮 𝗜𝘀𝗹𝗮 𝗗𝗲𝘀𝗮𝗳𝗶́𝗼 𝗚𝗿𝗲𝗰𝗶𝗮 𝘆 𝗧𝘂𝗿𝗾𝘂𝗶́𝗮! 😪🏝️ pic.twitter.com/vq5eon3k1j

Desde que La Isla 2024 arrancó transmisiones, Ferka ha estado al pendiente de lo que hace y dice Jorge Losa sobre todo porque éste se encontró con Christian Estrada en el reality show.

Encuentro que benefició a Jorge Losa ya que Ferka lo ha perdonado principalmente porque éste la defendió de su exnovio Christian Estrada -de 35 años de edad-.

Por lo que ahora que se enteró de su eliminación, Ferka -de 38 años de edad- le aplaudió su esfuerzo y reconoció su fortaleza:

Aunque el mensaje de Ferka no tiene intenciones amorosas, queda claro que la actriz quiere que Jorge Losa se entere que ella ha estado al pendiente de su paso por La Isla 2024.

Y es que Ferka no ha dejado de pensar en Jorge Losa, sobre todo porque éste se las ingenió para mandarle flores y publicarle un romántico videos en redes sociales el día de su cumpleaños.

“Mi corazón ahí sigue, sigo pensando en él, también muchas señales me ha estado mandando y no estoy entendiendo.…Llegaron flores el día de mi cumple, me sigue pensando, es una bonita señala para el ego, el corazón, ayuda”

Ferka