Ingrid Coronado quedaría fuera de Venga la Alegría porque no le llegaron al precio. La conductora no regresará al matutino de TV Azteca.

Desde hace varias semanas surgió el rumor de que Ingrid Coronado de 48 años de edad estaría a punto de volver a la televisión mexicana y es que sería la nueva conductora de Venga la Alegría.

En medio de todas las especulaciones sobre las salida de conductores y tras la emoción de sus seguidores por volverla a ver en la televisión, se reveló que Ingrid Coronado no pudo llegar a un acuerdo económico con TV Azteca por lo que no será parte del matutino.

El público no las quiere en Venga La Alegría y las próximas recortadas serían: Laura G, Anette Cuburu y Flor Rubio

Desde hace varios meses han surgido varios rumores que aseguran que Venga la Alegría sufrirá este 2023 una renovación completa, lo que incluye la salida de varios de sus conductores.

Esto significaría que llegarían nuevos conductores para suplir las bajas de los presentadores. Aunque hasta el momento no hay nada confirmado, uno de los nombres que más sonaba para llegar a Venga la Alegría era el de Ingrid Coronado.

Ingrid Coronado es uno de los rostros conocidos en Venga la Alegría, por lo que su incorporación podría significar una mejora en la audiencia ya que la conductora tiene un gran carisma.

Pese a la expectativa que se había generado, parece que Ingrid Coronado no se incorporará a Venga la Alegría porque no llegó a un acuerdo económico con TV Azteca.

A través de la cuenta de Twitter ‘La Portada A.I’ se reveló que Ingrid Coronado ya no será parte de Venga la Alegría ya que había pedido mucho dinero.

¿A qué cantante mató El Ratón, Ovidio Guzmán López, por no cantar en su boda?

De acuerdo con la cuenta de Twitter, TV Azteca estaba dispuesto a pagarle a Ingrid Coronado la cantidad que pedía siempre y cuando ella aceptará conducir algunos realities, pero al final no hubo arreglo.

“Ingrid Coronado ya no entrará a Venga La Alegría, pedía mucho dinero y Azteca no se los quiso pagar. Le pagaban lo que pedía si conducía realitys, pero ella quería cobrar aparte la conducción de los realitys. Ya no hubo arreglo económico”

La Portada A.I