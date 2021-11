Documental de Von Dutch narra lazos con narcotráfico y asesinatos

El documental de la marca de ropa Von Dutch narrará sus lazos con el narcotráfico y asesinatos, así lo ha dejado ver el tráiler del especial de Hulu.

La plataforma de streaming lanzó este viernes el tráiler de The Curse of Von Dutch, y destaca su ascenso, así como la caída de la icónica marca de moda.

A principios de la década de 2000, la marca de ropa destacó, principalmente por sus característicos sombreros, incluso se convirtió en un elemento básico de la moda.

Von Dutch se popularizó, después de ser usada por Paris Hilton y Nicole Richie en su serie de telerrealidad The Simple Life.

Von Dutch (@Vondutch / Instagram)

Von Dutch fue usada por numerosas celebridades, tal como Hilary Duff, Lindsay Lohan, Ashton Kutcher, Jay-Z, entre muchos otras.

La marca pasó de moda casi tan rápido como surgió, tras verse envuelta en una serie de polémicas.

La próxima serie documental de Hulu, se sumergirá en la sórdida historia detrás de Von Dutch.

Trailer de The Curse of Von Dutch habla de sus vínculos con cárteles

El tráiler de The Curse of Von Dutch narra abiertamente los asesinatos vinculados con la popular marca de moda.

Hulu lanzó el tráiler de The Curse of Von Dutch: A Brand to Die For, que habla del ascenso y la caída de Von Dutch.

Según dejó ver el trailer, The Curse of Von Dutch, presenta la historia real de la marca, que incluye asesinatos en primer grado, traición y vínculos con cárteles.

Al desempolvar los misterios detrás de Von Dutch, la locura y los secretos continúan rodeandola.

The Curse of Von Dutch podría convertirse en la nueva obsesión de los fanáticos del crimen real.

Otro de los componentes interesantes de la serie documental, es quién puede reclamar el crédito por la creación de la Von Dutch.

Boswell, Cassell y Vaughn insisten en que fueron los únicos creadores.

Según develó el trailer, el documental incluye testimonios de Paris Hilton, Ed Boswell, Mike Cassell, Tonny Sorensen y Bobby Vaugh.

Mientras tanto, los fans de la moda, continúan a la espera del estreno del documental de Von Dutch, que verá la luz este 18 de noviembre.