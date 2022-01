Hoy se dice que habrá nueva bioserie de Vicente Fernández con Pablo Montero, pese a que todos sabemos que Jaime Camil será quien encarne a ‘El Charro de Huentitán’ en la pantalla chica, ¿es verdad el rumor?

De acuerdo con los periodistas de Fórmula Espectacular, sí existen planes . El productor que trabaja en este proyecto es nada menos que Juan Osorio, quien eligió a su sobrino Pablo Montero como protagonista.

La bioserie, aún sin fecha de estreno, podría ser lanzada por Televisa. La historia estará basada en la biografía no autorizada de Olga Wornat, “El último rey”.

Olga Wornat presenta su libro ‘El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández’

Además de Pablo Montero, contaría con la participación de la actriz Angélica Aragón. El proyecto habría arrancado grabaciones a pocos días de que el cantante quedara fue de La Casa de los Famosos.

“Pablo Montero hablaba de que estaba preparando para este 2022, un proyecto en la televisión que iba a sorprender, que era un regalo para la gente”, explicó uno de los periodistas de Fórmula Espectacular.

Bioserie de Vicente Fernández con Pablo Montero, no vería la luz

No obstante, no todo está dicho, aunque existen planes hay posibilidades de que ésta bioserie de Vicente Fernández no salga a la luz ya que parte del elenco fue despedido el Día de los Inocentes, es decir, el pasado 28 de diciembre.

El motivo, según le dio al elenco Juan Osorio, fue que el presupuesto se excedió y por ende no había los suficientes recursos para cubrir los sueldos del personal.

Además de que el productor de telenovelas y teatro se encuentra realizando diversos proyectos comenzando por la telenovela “La herencia”, historia que podría estrenarse entre febrero y marzo.

Así como planea realizar una bioserie sobre Biby Gaytán y ocupa parte de su tiempo para fungir como manager de su hijo Emilio Osorio.

Por otra parte, hasta el momento ni Juan Osorio ni Pablo Montero han confirmado o desmentido los planes de realizar una bioserie para Televisa de Vicente Fernández, quien murió el pasado 12 de diciembre de 2021.

Mientras sucede, Jaime Camil ya reveló su primera imagen como Vicente Fernández , bioserie que se encuentra en desarrollo y que contará con 36 capítulos que se rodarán en locaciones de México y Estados Unidos.

Mientras sucede, Jaime Camil ya reveló su primera imagen como Vicente Fernández, bioserie que se encuentra en desarrollo y que contará con 36 capítulos que se rodarán en locaciones de México y Estados Unidos.