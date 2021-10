Grey’s Anatomy: Ellen Pompeo recibió millones de dólares para no denunciar a Patrick Dempsey por abuso. Isaiah Washington, actor de la famosa serie de televisión, dio a conocer esta situación y otras más.

Recientemente se publicó el libro “How to Save a Life: The inside Story of Grey’s Anatomy”, de la periodista Lynette Rice. Es esta publicación se revelaron varios detalles desagradables del elenco y el más escandaloso involucra a Ellen Pompeo y Patrick Dempsey.

Ellen Pompeo recibió millones de dólares para no denunciar los abusos de Patrick Dempsey

Isaiah Washington (Dr. Burke) aseguró en el programa de radio “KBLA Talk 1580 Washington” que Patrick Dempsey (Dr. Shepherd) era una persona grosera y abusiva y que, en muchas ocasiones, se desquitaba con sus compañeros de trabajo cuando no podía controlar sus niveles de estrés.

Patrick Dempsey. Grey's Anatomy (Fotografía tomada de internet)

Pero Isaiah Washington hizo otra declaración que causó mayor conmoción a la audiencia del programa de radio, así como a los fans de Grey’s Anatomy.

Isaiah Washington aseguró que Ellen Pompeo (Dra. Grey) consideró denunciar a Patrick Dempsey por las pésimas actitudes que el actor tenía con ella y con el resto del elenco de Grey’s Anatomy.

Ellen Pompeo estaba dispuesta a denunciar a Patrick Dempsey durante el auge del movimiento #MeeToo, pero esto no pasó.

Isaiah Washington reveló que Ellen Pompeo habría recibido 5 millones de dólares para no hacer ningún tipo de denuncia; ella aceptó el dinero y el curso de la serie Grey’s Anatomy siguió igual.

Patrick Dempsey y Ellen Pompeo. Grey's Anatomy (Fotografía tomada de intern)

Por otro lado, en el libro “How to Save a Life: The inside Story of Grey’s Anatomy”, varios compañeros de la serie declararon que las actitudes de Patrick Dempsey les ocasionaron estrés postraumático.

Además, algunos integrantes del elenco de Grey’s Anatomy aseguraron que Patrick Dempsey es una persona grosera, tóxica, racista y clasista.

Isaiah Washington revela que sufrió racismo por parte de Patrick Dempsey

Isaiah Washington también reveló que la relación que mantenía con Patrick Dempsey no era la mejor, pues en las primeras temporadas de Grey’s Anatomy ellos dos eran los actores masculinos mejor pagados y eso despertaba celos en Dempsey.

Patrick Dempsey & Isaiah Washington. Grey's Anatomy (Fotografía tomada de )

Isaiah Washington narró que en 2006 Patrick Dempsey llegó tarde al set de grabación de Grey’s Anatomy, lo que provocó que le llamaran la atención.

Pero, Isaiah Washington contó durante entrevista que Patrick Dempsey se desquitó con él y lo agredió verbal y físicamente.

Sin embargo, Isaiah dijo que esta situación nunca se dio a conocer, incluso comentó que la versión que sonaba afuera del foro de Grey’s Anatomy apuntaba que Isaiah había ofendido a T. R. Knight (Dr. O’Maley) por ser homosexual.

La producción obligó a Isaiah Washington a disculparse y así logró continuar en la exitosa serie, pero no duró mucho tiempo más y su participación terminó en la temporada 3 e hizo una aparición especial en la temporada 10.