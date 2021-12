¿Grey’s Anatomy debería terminarse? Ellen Pompeo, la protagonista, piensa que sí. Al parecer la actriz ya estaría cansada de seguir interpretando a la doctora Meredith Grey tras 16 años.

En una reciente entrevista que dio la actriz protagonista de la exitosa serie de la ABC, Grey’s Anatomy al portal Insider, Ellen Pompeo piensa que es hora de concluir la serie que la catapultó al éxito.

Ellen Pompeo en Grey's Anatomy (ABC)

En el marco del estreno de la temporada 18 de Grey’s Anatomy, la actriz Ellen Pompeo reveló que recientemente ha estado presionando para convencer a todos de que el programa concluya esta temporada.

‘He estado tratando de concentrarme en convencer a todos de que debería terminar’ Ellen Pompeo

Aunque dijo que esto ha sido una tarea bastante difícil, por lo que convencer a los demás de dejar el éxito asegurado y dejar atrás la historia de Grey’s Anatomy, no es algo que aún en las mentes de los demás.

“A nadie le importa dejar Grey’s Anatomy si se ganan millones”: Ellen Pompeo

Ellen Pompeo incluso dijo que a nadie le importa dejar Grey’s Anatomy si se ganan millones, lo cual sería el incentivo para que no se dé por concluida la serie.

Debido a que a pesar de los 16 años que lleva al aire, la audiencia de la serie de Grey’s Anatomy, se ha mantenido en niveles aceptables, lo que respalda que se continúe con el drama médico.

Ellen Pompeo en Grey's Anatomy (ABC)

Por lo que Ellen Pompeo, admitió que es la única que se cuestiona qué historia se contará en cada renovación de temporada que se de en Grey’s Anatomy.

‘Siento que soy la súper ingenua que sigue diciendo: Pero, ¿cuál será la historia, qué historia vamos a contar?. Todo el mundo dice: ¿A quién le importa, Ellen? Se ganan millones de dólares’. Ellen Pompeo

Pese a estas declaraciones Elle Pompeo no confirmó si piensa en dejar el protagónico de Grey’s Anatomy, pero si dijo que le gustaría probar en otros lugares.

Además de que aseguró que no le teme quedar encasillada con su papel de Meredith Grey: ‘ese ya no es el caso aunque probablemente no haré películas pero sí alguna serie por streaming’