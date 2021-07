‘Grease’ tendrá una serie precuela en Paramount+

Luego de varios rumores, por fin se ha confirmado que la icónica película ‘Grease’ de 1978, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, tendrá una serie precuela.

De acuerdo con Variety, la precuela de ‘Grease’ se desarrollará a modo de serie bajo la supervisión de Paramount+ quien ha dado luz verde a 10 episodios de la serie precuela.

‘Grease: Rise of the Pink Ladies ’ explorará al grupo de las Damas Rosa s cuatro años antes de los eventos de la película.

Esta precuela explorará como el grupo de chicas, hartas de la represiones, deciden romper con los estándares provocando todo un caos moral en la época.

'Grease' (Paramount Pictures)

La precuela se centrará en las amigas de Sandy

La precuela de ‘Grease: The Rise of The Pink Ladies’ se centrará en las chicas de la película, amigas de Sandy,

Es decir que Rizzo, Frenchy, Marty y Jan regresarán y se enfocarán en esta “primera generación” de las Damas Rosas antes de la llegada de Sandy (Olivia Newton-John)y su amorío con Dany (John Travolta).

‘Grease: The Rise of the Pink Ladies’, precuela de ‘Grease’ aún no tiene mas detalles respecto a la trama o personajes de la misma.

Pero si se sabe que esta serie precuela de ‘Grease’ tendrá como showrunner a Annabel Oakes (‘Atypical’).

De momento, la fecha de estreno de la precuela de ‘Grease’ a través de Paramount+ no se ha revelado.

'Grease' (Paramount Pictures)

La precuela de ‘Grease’ estaba pensada para ser estrenada en HBO Max

La serie precuela de ‘Grease’, en un principio, estaba pensada para ser producida y estrenada en HBO Max y se llamaba ‘Rydell High’ e iba a ser algo muy parecido a ‘High School Musical’.

Sin embargo, Paramount+ decidió tomar las riendas al comprar los derechos de ‘Grease’ a Warner en octubre del año pasado.