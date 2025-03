Aleska Génesis cometió un gran error al enfrentarse a Geraldine Bazán en el más reciente posicionamiento de La Casa de los Famosos 2024.

Verás, la modelo y creadora de contenido Aleska Génesis tenía como objetivo desenmascarar a Geraldine Bazán dentro de La Casa de los Famosos 2024.

A su parecer, la actriz mexicana es falsa y desleal ya que no juega en equipo pues desde su ingreso no ha visto por los integrantes del cuarto Agua, razón por lo que quiso ponerla en jaque, pero la jugada no le salió...

Aleska Génesis habla de su detención en La Casa de los Famosos 4. (Telemundo / Tomada de video)

Geraldine Bazán le dice sus verdades a Aleska Génesis en La Casa de los Famosos 2024

Durante el posicionamiento de La Casa de los Famosos 2024, Geraldine Bazán -de 41 años de edad- escuchó atenta los reclamos de Aleska Génesis -de 32 años de edad-, quien la tachó de desleal y falsa.

Una vez que escuchó como Aleska Génesis, de 32 años de edad, quería que sus compañeros del cuarto Agua la vieran como la villana, Geraldine Bazán respiró y acabó con todas sus palabras de la forma más inteligente.

La actriz mexicana aceptó que tiene una estrategia, al igual que el resto de los habitantes de La Casa de los Famosos; sin embargo, no entró en detalles como la modelo esperaba.

Geraldine Bazán reveló que antes de su ingreso a La Casa de los Famosos 2024, ocurrido a mediados de marzo, se dio el tiempo de investigar a cada uno de los habitantes por lo que se enteró de los “trapitos sucios” de Aleska Génesis.

Sin embargo, la actriz hizo caso omiso a lo que leyó ya que no es una persona que juzga y tampoco válida toda la información que lee, la cual gracias al juego comprobó...

“Te voy a contar algo Aleska. Antes de entrar a la casa, esto va resumido… Antes de entrar tuve la oportunidad de hacer una búsqueda de cada uno de los integrantes y, bueno, lo único que encontré sobre ti fue que tienes una pésima reputación, tus antecedentes, delincuencia organizada, robo, brujería, pero bueno en fin, decidí no entrar a la casa con prejuicios de absolutamente nadie. Cuando me invitan para ser parte del cuarto agua yo me doy la oportunidad porque yo no tenía por qué juzgar a alguien que no conocía, ahora que te conozco me doy cuenta que eres capaz de todo lo que dicen de ti y más. Eres una enredadera que va enredándose, sin escrúpulos” Geraldine Bazán a Aleska Génesis

Le aplauden a Geraldine Bazán por callar a Aleska Génesis en La Casa de los Famosos 2024

Luego de que Geraldine Bazán le recordará a Aleska Génesis los escándalos que ha protagonizado, la modelo enfureció y esto alegró a la audiencia de La Casa de los Famosos 2024.

En redes sociales, detractores de Aleska Génesis aplaudieron la forma en que Geraldine Bazán calló a la modelo:

“Hasta que alguien se atrevió a decirle sus verdades a Aleska”, “Y en tu cara mija”, “Desde que Aleska aseguró su pase a la final está insoportable, súper soberbia”, “Mátalas con una sobredosis de ternura”, “La mera neta, ahí nomas quedó”,

“No veo la casa, pero le cantó el precio a la pobre mujer”, “La puso en su sitio, la dejó fría”, “Se la acabó, le hubiera dado el tiro de gracia con: ‘Nicky no regresará contigo’”, expresan entre comentarios.