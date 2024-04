El posicionamiento que se realiza cada semana en La Casa de los Famosos 2024 tiene fastidiado a Lupillo Rivera, quien harto de ser “exhibido” amenazó a Rodrigo Romeh, Ariadna Gutiérrez y Maripily Rivera.

Lupillo Rivera -de 52 años de edad- no está soportando que sus compañeros de La Casa de los Famosos 2024 lo confronten y mucho menos que lo tachen de manipulador y falso.

Por lo que el también llamado ‘Toro del corrido’ demandará al trío por difamación una vez que salga del reality show de Telemundo.

Lupillo Rivera demandará a Rodrigo Romeh, Ariadna Gutiérrez y Maripily Rivera por difamación tras salir de La Casa de los Famosos 2024

Los roces entre Lupillo Rivera, Rodrigo Romeh, Ariadne Gutiérrez y Maripily Rivera comenzaron cuando el Toro del Corrido se salió del Cuarto Tierra en La Casa de los Famosos 2024.

Esto porque Lupillo Rivera se dio cuenta que la modelo Ariadna Gutiérrez -de 30 años de edad- no está interesado en él y que prefiere la compañía y amistad de Rodrigo Romeh -de 34 años de edad-.

Por lo que comenzó a enfrentarse a sus excompañeros de cuarto. A Maripily Rivera -de 46 años edad desconocida- la acusó de abuso verbal y de mostrarle sus partes íntimas.

Ahora que Rodrigo Romeh lo tachó de falso, Lupillo Rivera no soportó y aseguró que los demandaría.

“Romeh, no tengo nada que responder, lo único que te puedo decir es que después de La Casa de los Famosos, tú, la muchacha y la otra señora, vamos a a estar en contacto muy seguido porque las leyes de difamación son muy claras, gracias” Lupillo Rivera

“Después de la casa de los famosos vamos a estar en contacto muy seguido porque las leyes de difamación son muy claras” quedé #LCDLF4 pic.twitter.com/FF8BpnhofZ — nacho con O (@Michelsonfancl) April 29, 2024

Amenaza de Lupillo Rivera desata burlas

Amenazar a Rodrigo Romeh, Ariadna Gutiérrez y Maripily Rivera jugó en contra de Lupillo Rivera pues en redes sociales aseguran que él también ha hablado mal de sus compañeros de La Casa de los Famosos 2024.

Incluso recordaron cuando Lupillo Rivera amenazó a Alfredo Adame -de 65 años de edad-.

“La venganza es un plato frío. Si no me puedo vengar aquí en la casa, me voy a vengar afuera y eso lo digo públicamente (...) apúntenlo allí, si ustedes quieren hacer un reporte a la policía”, dijo frente a Alfredo Adame y parte de sus compañeros de La Casa de los Famosos 2024.

Por lo que al enterarse Alfredo Adame que Lupillo Rivera no quiere que lo desenmascaren, asegura que él sí lo demandará.