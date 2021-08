‘Game of Thrones’: Kit Harington asegura que la serie provocó daños en su salud mental

Ya han pasado dos años desde que finalizó la serie de ‘Game of Thrones’ y el programa sigue dando de qué hablar.

Hace apenas unos meses, se anunció que el spin-off de ‘Game of Thrones’, titulado ‘House of the Dragon’ había comenzado filmaciones.

Tras concluir la serie de ‘Game of Thrones’, Kit Harington decidió alejarse de la actuación por un año

Ahora, el programa de fantasía vuelve a ser tema de conversación tras las recientes declaraciones del actor Kit Harington, quien interpretó al popular personaje Jon Snow.

Kit Harington, de 34 años, comentó al medio ‘The Jess Cagle Show’ de SiriusXM, que la serie de ‘Game of Thrones’ le provocó daños a su salud mental.

“Pasé por algunas dificultades de salud mental durante y después del final de GOT, para ser honesto, y creo que tuvo que ver directamente con la naturaleza del programa y lo que había estado haciendo durante años” Kit Harington

Luego de finalizar el rodaje de la serie ‘Game of Thrones’, Kit Harington decidió alejarse de la actuación durante un año y enfocarse en él mismo.

En 2019, Kit Harington ingresó en un lujoso centro de rehabilitación de Connecticut por problemas de estrés y alcohol, antes de que se emitiera el último episodio de la serie.

Kit Harington ingresó a rehabilitación luego de un altercado en un bar de Nueva York

Kit Harington tuvo que ingresar a rehabilitación luego de ser expulsado de un bar de Nueva York debido a su estado de embriaguez.

El dueño del bar explicó en un comunicado que, debido a su estado, se le pidió a Kit Harington que abandonara el establecimiento.

Luego de un año retirado, Kit Harington aseguró que estaba listo para volver a actuar, pero sus proyectos quedaron detenidos debido a la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, próximamente, Kit Harington formará parte de la segunda temporada de la serie de Amazon Prime ‘Modern Love’ y en noviembre de este año aparecerá en la cinta de Marvel ‘The Eternals’.