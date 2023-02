¿Galilea Montijo es muy auténtica para Netas Divinas? Le editaron su primer programa por chismosa ya que dijo cosas que no debería de haber revelado.

El pasado mes de mayo, Galilea Montijo sorprendió a sus seguidores al revelar que se integraría al programa Netas Divinas. La conductora de Hoy se sumó a:

A pesar de las críticas que ha recibido, Galilea Montijo -de 49 años de edad- se ha mantenido en Netas Divinas. Sin embargo, ahora confesó que la han ‘censurado’ por ser muy autentica.

Gracias a su gran carisma, Galilea Montijo se ha mantenido como una de las conductoras principales del programa Hoy.

Sin embargo, el año pasado sorprendió al revelar que también sería parte del programa Netas Divinas. En medio de rumores sobre si abandonaría el matutino, la conductora se ha mantenido en ambas emisiones.

A casi un año de haberse integrado a Netas Divinas, Galilea Montijo confesó que su primer programa tuvo que ser editado ya que fue demasiado autentica.

Galilea Montijo señaló que cuando entró a Netas Divinas le pidieron ser ella y que solo no podría utilizar una palabra, pero de ahí en fuera podría expresarse como quisiera.

“Mi primer programa en Netas, yo si soy para Miembros al Aire, me dijeron se tú, pero de verdad puedo decir lo que quiera, bueno hay una palabra que empieza con la V que no se puede decir”

En ese momento Andrea Legarreta destacó que ni en Netas Divinas ni en ningún otro programa se podía utilizar esa palabra.

Pero Galilea Montijo destacó que ella si utilizaba mucho esa palabra. Raúl Araiza y Paul Stanley señalaron que en Miembros al Aire la decían, pero no tanto.

Andrea Legarreta señaló que podría ser su favorita, pero no la podían decir al aire. Por su parte Galilea Montijo continúo con su historia, aunque después la pudiera regañar en Netas Divinas.

Galilea Montijo señaló que en su primer programa habló sobre diferentes temas sin ninguna censura pues tuvo la confianza de hacerlo.

Pero al terminar, se acercaron a ella a decirle que iban a tener que editarlo ya que era demasiado lo que había dicho.

“Cuando termina el programa, yo me solté a contar que si mi parto, que si esto, que si lo otro, comenté unas cosas que voltea y me dice vamos a tener que editarlo porque si es neta, pero no tan neta”

Galilea Montijo