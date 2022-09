Aquí te decimos quién es Morfydd Clark, interprete que ha sorprendido con su papel de Galadriel en la serie Los Anillos de Poder que se estrenó en Amazon Prime Video.

Nacida el 17 de marzo de 1989, en Suecia, pero de padres galeses, Morfydd Clark es una joven actriz de cine, televisión y teatro. Actualmente, tiene 33 años de edad.

Morfydd Clark cursó arte dramático en The Drama Center, en Londres. No obstante, no concluyó sus estudios para dar un salto definitivo al teatro profesional.

El 2014 es el año neurálgico en la trayectoria histriónica de Morfydd Clark, ya que debutaría en la caja chica con tres producciones británicas.

Morfydd Clark, Galadriel en la serie Los Anillos de Poder (@morfydd_clark / Instagram )

A pesar de su corta carrera en la industria audiovisual, la nueva Galadriel de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, ha conseguido varios papeles en cine y televisión.

También, Morfydd Clark ha tenido la oportunidad de compartir pantalla con actores de la talla de Tilda Swinton, Dave Patel o Florence Pugh .

Las series y películas más destacadas en las que ha actuado Morfydd Clark son:

New Worlds (2014)

Madame Bovary (2014)

Amor y amistad (2016)

La vida personal de David Copperfield (2019)

Saint Maud (2019)

Drácula (2020)

Además de la serie de Los Anillos de Poder, para el siguiente año, Morfydd Clark participará en la película inglesa Starve Acre .

Morfydd Clark, Galadriel en la serie Los Anillos de Poder (@morfydd_clark / Instagram )

Morfydd Clark, la nueva Galadriel que brilla en la serie Los Anillos de Poder de Amazon Prime Video

La crítica ha recibido con buenos comentarios la actuación de Morfydd Clark en su papel de Galadriel en El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder de J.A. Bayona.

Morfydd Clark tiene la encomienda de equiparar lo hecho por Cate Blanchett, quien fue la elfa Galadriel en la ya clásica trilogía que filmó Peter Jackson.

Blanchett tuvo una participación memorable en El Señor de los Anillos y muchos fans la recuerda con cariño.

Morfydd Clark, Galadriel en la serie Los Anillos de Poder (Amazon Prime Video LATAM / YouTube)

Por lo que la aparición del personaje ficticio creado por J. R. R. Tolkien, en una nueva producción, causó grandes expectativas en el público.

Las cuales Morfydd Clark y su talento interpretativo se han encargado de llenar el ojo tanto a críticos como audiencias seguidoras del universo tolkeniano.

La propia Morfydd Clak ha declarado que su actuación se inspiró mucho en Cate Blanchett.