Tras la controversia que se generó, Martha Julia no quiere hablar de Gabriel Soto porque no quiere meterse en problemas pues el actor de 47 años de edad actualmente mantiene una relación con Irina Baeva.

Luego de reencontrarse con Gabriel Soto después de 12 años, Martha Julia de 49 años de edad confesó que estaba dispuesta a realizar escenas íntimas con su expareja.

En medio de rumores sobre posibles celos de Irina Baeva de 29 años de edad, Martha Julia alabó las cualidades de Gabriel Soto y destacó que siempre ha sido un caballero con ella.

Andrea Legarreta no ve a Irina Baeva celosa del reencuentro entre Gabriel Soto y Martha Julia

Martha Julia y Gabriel Soto se reencontraron en las grabaciones de la nueva versión de “La madrastra”. Después de 12 años de haber tenido un romance, los famosos volvieron a trabajar juntos.

Su rencuentro causó gran polémica, pues en diversas ocasiones han surgido algunas versiones que señalan que Irina Baeva es muy celosa.

En medio de la controversia, Martha Julia concedió una entrevista al programa Hoy donde habló de la gran relación que tiene con Gabriel Soto.

Martha Julia destacó que no tiene problema que le pregunten por Gabriel Soto, ya que es un tema recurrente en sus entrevistas.

“Toda mi vida, después de que, yo creo que tenía años de no verlo, de todas maneras, me seguían preguntando, imagínate ahora que nos juntaron en el proyecto, pues obviamente nos tenían que preguntar a los dos”

Después de señalar que Gabriel Soto es una persona maravillosa, Martha Julia destacó que respeta la relación que tiene actualmente con Irina Baeva.

“Gabriel es una persona maravillosa, es un gran tipo, entonces nos gusta, la verdad a mí me gusta, claro que llega un momento en que dices hay que respetar, él tiene a su pareja”

Martha Julia incluso puntualizó que no quería hablar de Gabriel Soto pues por cualquier cosita se hace una gran noticia y ya no quería tener más problemas con sus declaraciones.

“Hay que respetar y ya no hay que hablar, porque cuando uno dice una cosita la arman enorme, entonces sí, uno comete errores, pero ya aprendimos”

Martha Julia destacó que jamás podría hablar mal de Gabriel Soto pues es un gran hombre y siempre se ha portado muy bien con ella.

Pese a que ya no se encuentran juntos, Martha Julia destacó que siempre ha hablado bien de Gabriel Soto.

“Es un caballero, es un gran hombre, es un hombre muy noble, también yo, ustedes lo saben perfectamente que toda mi vida he hablado maravillosamente, es el hombre más educado que he conocido en toda mi vida y por supuesto siempre voy a hablar bien de él”

Al ser cuestionada sobre si haría escenas íntimas con Gabriel Soto para alguna telenovela, Martha Julia puntualizó que no tendría problema pues ambos son profesionales.

Martha Julia puntualizó que tanto ella como Gabriel Soto son actores, por lo que no habría problema de realizar escenas íntimas si lo requieren sus personajes, pues es su trabajo.

“¡Claro!, para eso nos dedicamos a esto, porque no estamos haciendo una realidad, y si hay personas que se pueden identificar con nuestros personajes, pero no estamos haciendo una verdad, estamos haciendo algo ficticio que no existe”

Martha Julia