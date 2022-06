Andrea Legarreta no cree que Irina Baeva esté celosa del reencuentro entre Gabriel Soto y Martha Julia, después de 12 años que tuvieron un noviazgo.

El actor de 47 años de edad Gabriel Soto y Martha Julia de 49 años de edad se reencontraron en las grabaciones de la nueva versión de “La madrastra”.

De inmediato surgieron especulaciones que Irina Baeva de 29 años de edad se encontraba celosa por el recuentro de su actual novio con Martha Julia, pues los actores habían sido pareja en el pasado.

Luego de las especulaciones por el reencuentro entre Gabriel Soto y Martha Julia, Irina Baeva destacó que no tiene celos pues confía en su pareja y sabe que es muy profesional.

Durante el programa Hoy se mostró una nota con estas especulaciones, en ese momento Andrea Legarreta mostró su incrédula y destacó que no podría creer que se generaran este tipo de rumores.

Andrea Legarreta mostró su incredulidad de que se haya generado rumores de que Gabriel Soto podría tener algo con Martha Julia, cuando ellos mantuvieron una relación hace muchos años.

Al regresar de la nota Andrea Legarreta puntualizó que es increíble como se viralizó esa noticia pues Martha Julia y Gabriel Soto fueron novios hace mucho tiempo.

Andrea Legarreta bromeó con el hecho de que Irina Baeva todavía no nacía cuando Gabriel Soto y Martha Julia tenían una relación amorosa.

Lis Vega abrió su OnlyFans porque no tenía “ni un peso”, pero no le gustó

Durante su intervención Andrea Legarreta destacó que cada persona tienen sus historias y las nuevas parejas ya no pueden hacer reclamos.

En entrevista Irina Baeva puntualizó que confía mucho en Gabriel Soto por lo que no se encuentra preocupada por la actriz con la que le toque a trabajar.

Aunque han surgido rumores que Irina Baeva cela mucho a Gabriel Soto, la actriz dejó en claro que eso no es así ya que de lo contrario no podría tener una relación con el actor.

“Se tiene que basar a fuerza en la confianza ¿no?, yo a Gabriel le tengo total confianza y si no se la tuviera yo creo que no estaría ni con él ni con nadie”

Irina Baeva dejo en claro que para ella lo más importante es la confianza que pueda tener con su pareja, pues de lo contrario no podría tener una relación sólida.

“La verdad es creo que la confianza es la base de una relación, es como la base sólida de una casa, y si no tienes eso, no tienes nada, no tiene sentido seguir construyendo una relación de pareja, si no tienes confianza, entonces tiene mi total confianza, puede ir a grabar con quien él quiera y yo en igualdad”

Durante su conversación, Irina Baeva destacó que Gabriel Soto le contó cómo fue trabajar con Martha Julia y dejó en claro que ellos no tienen problemas de que puedan trabajar con sus exparejas.

“Él ya estuvo trabajando con Martha Julia, me contó y no era así de ‘ay’, no, no, la verdad es que no, porque como les digo, se trata de confiar en la otra persona, entonces si estuvo con ella o estuvo con cualquier otra expareja o yo trabajando con alguna de mis exparejas, no tendría por qué haber problema”

Irina Baeva