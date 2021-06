‘Friends’: James Corden reúne al elenco para cantar en el Carpool Karaoke

Luego de que se emitiera el tan esperado especial de ‘Friends: The Reunion’, tal parece que las sorpresas continúan pues James Corden reunió de nueva cuenta al elenco para cantar la icónica canción de la serie.

James Corden es conocido por tener uno de los programas mas exitosos de la CBS y por subir a artistas reconocidos a su camioneta para cantar en el llamado Carpool Karaoke.

En esta ocasión fue el turno del elenco de ‘Friends’, es decir de Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Kourtney Cox y Matthew Perry .

A través de un nuevo video transmitido en su programa y subido a la plataforma de YouTube, James Corden reunió una vez más al elenco de ‘Friends’.

James Corden y el elenco de ‘Friends’ pasearon por todo el estudio de Warner Bros.

James Corden llevó al elenco de ‘Friends’ por un paseo a los estudios de Warner Bros. mientras entrevistaba a cada uno de los actores en un Carpool Karaoke improvisado en un coche de golf.

Y por supuesto, al ser el Carpool Karaoke de James Corden no podía faltar que el elenco de ‘Friends’ cantaran todos juntos el icónico tema principal de la serie.

Es que el elenco de ‘Friends’ y James Corden cantaron el opening llamado ‘I’ll be there for you’ de The Rembrandt, el cual sonó por todas las 10 temporadas de la serie.

Asimismo, entre el Capool Karaoke y las entrevistas, cada uno de los miembros de ‘Friends’ expresó su sentir ante el especial de ‘Friends: The Reunion’.

Jennifer Aniston, por su parte, aseguró que uno de los momentos más emotivos para ella durante la reunión fue entrar al departamento de Monica , el cual tenía años que no entraba provocándole nostalgia.

“Ha sido realmente significativo y sentimental estar aquí en el set, y finalmente estar en el mismo lugar todos juntos después de tanto tiempo. De verdad fue hermoso” David Schwimmer

La emotiva entrevista -en donde hubo lágrimas tanto de Lisa Kudrow como los demás miembros de ‘Friends’- ya lleva mas de 2 millones de visualizaciones y mas de 3 mil comentarios en YouTube.

Con información de YouTube.