Luego de que Reino Unido transmitiera ‘Friends: The Reunion’ en un horario específico en televisión, se convirtió en el programa más visto del país.

Es innegable que ‘Friends’ es una de las series que, a pesar de haber concluido hace 17 años , continúa siendo un referente para la televisión.

Y ahora, tras el estreno del capítulo especial ‘Friends: The Reunion’, a través de HBO Max, es comprensible que haya roto varios récords.

Pero, debido a que la plataforma de streaming HBO Max no se encuentra disponible aún en todos los países, hubo quienes decidieron transmitirlo en un horario específico.

Reino Unido transmitió ‘Friends: The Reunion’ por Sky y Sky One

Tal fue el caso de Reino Unido que decidió transmitir ‘Friends: The Reunion’ a través de Sky y Sky One a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m.

En ese sentido, Reino Unido registró que ‘Friends: The Reunion’, se convirtió en el programa más visto de Sky One con 5.3 millones de espectadores.

Esto entre la transmisión en vivo, la repetición y versiones descargadas de ‘Friends: The Reunion’, episodio especial en donde Jennifer Anniston, David Schwimmer, Matt Le Blanc, Courtney Cox, Lisa Kudrow y Matthew Perry se reunieron una vez más.

Estas cifras casi logran igualar al último episodio de ‘Game of Thrones’ como el evento más grande y visto en Sky en los últimos dos años.

Unas cifras bastante elocuentes si se toma en cuenta que, el episodio final de ‘Friends’, transmitido en 2004 fue visto por 8.6 millones de personas en Reino Unido.

En Estados Unidos se reporta que ‘Friends: The Reunion’ se vio en el 29% de los hogares

De igual forma, se reporta que en Estados Unidos, ‘Friends: The Reunion’ se vio en el 29% de los hogares.

Además, ‘Friends: The Reunion’ tuvo apenas un 3% menos de audiencia que ‘Mujer Maravilla 1984’ durante su estreno.