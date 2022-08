En ‘El Retador’, Arath de la Torre le hizo, sin planearlo, un homenaje a Manuel ‘El Loco’ Valdés, al cumplirse su segundo aniversario luctuoso. ¿Cómo fue?

Arath de la Torre se ha convertido en uno de los participantes más destacados y polémicos del programa ‘El Retador’, en el que ha logrado mantenerse como Campeón de Imitación por dos fines de semana consecutivos.

La más reciente victoria de Arath de la Torre fue gracias a su imitación de Manuel ‘El Loco’ Valdés, a quien el conductor del programa ‘Hoy’ dice admirar desde hace muchos años.

Debido a ello, Arath de la Torre contó en un video que a través de los años ha ido perfeccionando su imitación de Manuel ‘El Loco’ Valdés, a tal grado que se ha convertido en su personaje favorito para encarnar en la comedia.

“Manuel ‘El Loco’ Valdés, además de ser gran admirador de su trabajo desde hace muchos años, de ser de los pioneros de la televisión mexicana, de ser un personaje que, desde niño que lo veía decía, ‘¿qué le pasa?’ y poco a poco fui descubriendo quién era, de dónde venía, de una familia de actores, de tres hermanos talentosos..., lo admiraba muchísimo y cuando hice ‘La Parodia’ me tocó casualmente hacer a ‘El Loco’ Valdés, me encantó adentrarme en él, en su filmografía, en todo lo que ha hecho en televisión, en su ritmo, en fin, como artistas, las imitaciones, las caras, me encantó, me divertí mucho, cuando lo hice y se me hizo mi personaje favorito”

Arath de la Torre