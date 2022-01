‘El Príncipe del Rap’ lanza el primer tráiler de su nueva versión, donde nos presentan a los personajes y el tono que seguirá este reboot.

Este tráiler de ‘El Príncipe del Rap’, o ‘Bel-Air’ como ahora se hará llamar, deja en claro que se alejará totalmente de la versión de los 90; por lo menos en lo que se refiere a su género.

Pues esta versión de ‘El Príncipe del Rap’ será más oscura y seria que la protagonizada por Will Smith, con un tono más dramático y situaciones más tensas que las vistas anteriormente.

La historia base de ‘El Príncipe del Rap’ se mantendrá; Will tiene que salir de Filadelfia luego de verse envuelto en una pelea callejera, así que su mamá lo manda con su hermana Vivian y su esposo Phil a California.

Lo que Will no se esperaba es que su tío y tía fueran millonarios, lo que le dará una perspectiva diametralmente opuesta de la vida, lo cual le ocasionará problemas en esta versión de ‘El Príncipe del Rap’.

‘Bel-Air’, el reboot de ‘El Príncipe del Rap’, se estrenará en exclusiva en Peacock el 13 de febrero de 2022; se espera que llegue después a México y América Latina a través de HBO Max, que tiene la licencia de la serie original.

Will Smith sí está involucrado en el reboot de ‘El Príncipe del Rap’

Aunque el tono de ‘Bel-Air’ es diferente a ‘El Príncipe del Rap’ original, eso no significa que no haya relación, pues el propio Will Smith está involucrado en el proyecto.

Si bien Will Smith no actuará, sí forma parte del equipo de producción, siendo uno de los principales creativos detrás de este reboot de ‘El Príncipe del Rap’.

De hecho fue él quien sugirió que se hiciera la nueva versión de ‘El Príncipe del Rap’ en un tono dramático, luego de ver un corto que reimaginaba el show con este estilo.

Tras esto, Will Smith se puso en contacto con los responsables del pequeño proyecto, para que este fuera una realidad; dando como resultado ‘Bel-Air’, el reboot de ‘El Príncipe del Rap’.

Si bien el elenco y realizadores de la original ‘El Príncipe del Rap’ están entusiasmados por esta versión, aún hay ciertas dudas entre los fans de la original, pues temen que no capture la esencia.

Principalmente porque gran parte del éxito de ‘El Príncipe del Rap’ se debió al carisma de sus protagonistas, sobretodo al de Will Smith; habrá que ver si el nuevo elenco está a la altura.

Con información de Will Smith.