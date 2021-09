‘El Juego del Calamar’: ¡Número de teléfono de la serie sí existe! Recibe más de 4 mil llamadas al día

‘El Juego del Calamar’ se ha convertido en todo un éxito para la plataforma pero no así para el dueño del número de teléfono que aparece en la serie de Netflix.

En el primer capítulo de ‘El Juego del Calamar’, aparece una tarjeta con símbolos y, al reverso, un número de teléfono que sí existe en la vida real.

Este número de teléfono al que los jugadores deben llamar si desean participar, en realidad sí existe en la vida real y, de acuerdo al dueño, ha recibido más de 4 mil llamadas al día.

La serie ‘El Juego del Calamar’ se estrenó en Netflix el 17 de septiembre y, a tan solo 9 días de su lanzamiento, ya se ha colocado entre las más vistas de la plataforma.

La serie ‘El Juego del Calamar’ de Netflix ha roto los esquemas y alcanzado niveles de popularidad inimaginables porque relata la historia de personas que están endeudadas y cómo están dispuestas a todo.

Reclutadores se aprovechan de las deudas financieras y los invitan a participar en juegos de niños en donde, si pierden, mueren de manera literal.

Sin embargo, de ganar en ‘El Juego del Calamar’, se llevan un total de 37 millones de dólares, es decir 758 millones 973 mil 970 pesos.

Para participar en ‘El Juego del Calamar’ se debe llamar a un número de teléfono el cual resultó ser real.

El número de teléfono era aparentemente ficticio en la serie pero sí existe en la vida real.

Al popularizarse ‘El Juego del Calamar’ en más de 190 países, miles han intentado llamar al número de teléfono usando el prefijo de Seúl, Corea del Sur, de donde es originaria la serie de Netflix.

Según relata la dueña del número de teléfono, su vida se ha convertido en toda una pesadilla pues más de 4 mil personas al día han intentado contactarla y aunque los productores de ‘El Juego del Calmar’ de Netflix sugirieron cambiar de número de teléfono, ella se negó.

Según relata, sería todo un caos para ella volver a contactar a su agenda ya que ese número de teléfono es de uso exclusivo para su trabajo.

Ante esto, la producción de ‘El Juego del Calamar’ le ofreció una compensación de 1 millones de wones (17 mil 312 pesos), cantidad que se negó.

Posteriormente, Netflix le ofreció 5 millones de wones (86 mil 512 pesos) pero la mujer dueña del número de teléfono que aparece en ‘El Juego del Calamar’ se resistió.

La mujer dueña del número de teléfono que aparece en la serie de Netflix y que permanece en el anonimato, asegura que recibe miles de mensajes y llamadas 24/7.

El teléfono de la mujer -que algunos medios han identificado con el apellido Kim- dice que ese número de teléfono lo ha tenido por mas de 10 años, pero que está a punto de cambiarlo.

“Me llegan unas 4 mil llamadas por día, no me di cuenta de lo que estaba pasando porque no he visto la serie. Me lo dijeron en una de estas conversaciones”

Dueña del número de ‘El Juego del Calamar’