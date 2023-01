¿El Capi Pérez y Laura G se pelearon en vivo? Una incómoda situación se vivió en Venga la Alegría cuando la periodista hizo un comentario sobre la vida privada del comediante que a este no le gustó para nada.

Todo sucedió el jueves 19 de enero en Venga la Alegría, luego de que Laura G presentara imágenes de la visita que le hizo a una familia que es fan del programa.

Como parte de la convivencia, Laura G dijo que la anfitriona quería quedarse con el lugar de Flor Rubio y para muestra de que puede hacerle la competencia, sóltó una información exclusiva:

Laura G fingió una cara de sorpresa y preguntó: ‘¿Nos va a dar un capicito?’. Al terminar la nota, la también periodista de espectáculos retomó el tema en el estudio.

Laura G le preguntó al Capi Pérez si era cierto lo dicho por la televidente, ante lo cual el comediante reaccionó con una sonrisa de incomodidad, para después decir:

“Sí, como saben, me operé un testículo y tengo que ir a una clínica de maternidad a masturbarme para saber cuánto conteo tengo de espermatoziodes”

La respuesta tan explícita de El Capi Pérez llevó a Anette Cuburu a pedirle que parara porque estaba dando “demasiada información”. Ante ello, el comediante soltó un comentario que evidenció su molestia por abordar un asulto, al parecer delicado, en su vida personal:

La reacción de El Capi Pérez fue tema de conversación en las redes sociales, donde los internautas reprobaron que Laura G exhiba asuntos privados de sus compañeros para ganar relevancia.

Ante ello, Laura G retomó el asunto en su programa de radio, donde le preguntaron si El Capi Pérez se enojó con ella por lo sucedido. La periodista respondió que el comediante sí se incomodó, pero no fue precisamente por lo que ella dijo:

Kun Agüero no suelta a Piqué y ya sin vergüenza le dice que “los hombres facturan también”

“En el foro yo le pregunto al Capi y Capi contesta, pero en el chícharo le estaban dando unas indicaciones al Capi, entonces como que se incomodó, pero no fue directo contra mí”

Laura G lamentó que siempre intenten ponerla como la villana de los programas donde trabaja y aseguró que jamás haría algo para humillar intencionalmente a sus compañeros.

“Yo nunca haría algo al Capi, ni humillarlo, ni a él ni a personas que me caigan mal, menos al Capi, que lo quiero mucho, que lo respeto, a nadie del trabajo. Ssiempre me ponen como la villana de la situación en todos los trabajos que he tenido y la verdad, soy una persona que se dedica a trabajar, que sí se involucra mucho sentimentalmente, emocionalmente… lo respeto”

Laura G