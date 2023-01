A poco de que un periodista de espectáculos informara que Laura G sería despedida de Venga La Alegría, la conductora de televisión reacciona y de una buena vez frena el rumor.

Esta mañana de miércoles, Laura G de 37 años de edad, tomó su celular y se dirigió a la oficina del Director de Contenidos de TV Azteca para preguntarle si es verdad que es la próxima en salir de Venga La Alegría.

“Estoy aquí con el señor director Adrián Ortega, cuestionándole frente a frente si es verdad que me voy, que gano mucho, que me largo de está empresa”, dice Laura G en un video publicado en la red social del matutino.

Pregunta que el Director de Contenidos, de edad desconocida, responde con broma incluida: “Sí ganas mucho”, dice para posteriormente asegurar que la conductora de televisión no se va. “Mentira”, remata.

Por lo que Laura G niega cobrar un jugoso sueldo por encima de sus compañeros y pide a sus detractores que ya la suelten pues la traen así desde agosto de 2022.

Incluso, jugando, le pide a su amigo y compañero Ricardo Casares, de 42 años de edad, que le rece a otro santo porque aún la seguirá viendo.

Decepciona falsa salida de Laura G de Venga La Alegría

Como era de esperarse, detractores de Laura G rápidamente reaccionaron a la negativa de su salida de Venga La Alegría:

“Ah nomas nos emocionan”, “Pues que mala decisión, si no es por él que se vaya por sí misma. No encaja, no cae bien y lo sabe”, “La audiencia no te quiere”, “Se siente tan protegida que se da el lujo de este comportamiento tan soberbio”,

“Que se largue”, “Es lo que la mayoría del público pide desde hace 3 años”, “Nadie te aguanta”, “Es más simpático Brunito”, “Pues la mayoría te detesta y simpática en tv no eres”, se lee entre comentarios.

Laura G (@lauragii / Instagram)

Flor Rubio habló de los cambios de Venga La Alegría, pero no de Laura G

La nueva información llega después de que Flor Rubio, de 51 años de edad, informara en su programa de radio que Maru Silva, la nueva productora de Venga La Alegría, se reunió con cada uno de los integrantes para informarles que se dará la oportunidad de conocerlos y así tomar la mejor decisión sobre su futuro en el programa.