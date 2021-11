El Capi Pérez se une a la tercera temporada de ‘LOL: Last One Laughing’. El show de comedia conducido por Eugenio Derbez ha revelado a su noveno participante.

Se trata del Capi Pérez, quien busca revancha en ‘LOL: Last One Laughing’, el programa producido por Amazon Prime Video.

Después de muchas especulaciones sobre el regreso de algún comediante de las temporadas pasadas de ‘LOL: Last One Laughing’, se ha confirmado que El Capi Pérez vuelve.

La noticia se anunció como lo han hecho con los otros participantes; por medio de un clip en Instagram, el cual revela muestra a los participantes que competirán por no reírse.

Cabe destacar que El Capi Pérez comentó el post de su anunció como competidor de la tercera temporada de ‘LOL: Last One Laughing’.

Se puede leer que El Capi Pérez dice sobre su inclusión en ‘LOL: Last One Laughing’: “¡Porque ustedes lo pidieron! Otra vez lo voy a dar todo, y háganle cómo quieran.”

Aplauden usuarios inclusión de Capi Pérez en ‘LOL: Last One Laughing’

El anuncio de que El Capi Pérez se une a la tercera temporada de ‘LOL: Last One Laughing’ ha sido recibida con a grado por parte de los fans del comediante.

En la publicación de Instagram, que anunciaba la vuelta de El Capi Pérez, para competir por un millón de pesos en efectivo en ‘LOL: Last One Laughing’, generó comentarios positivos.

El Capi Pérez (@elcapiperez)

Algunos internautas creen que El Capi Pérez será un serio contendiente para coronarse campeón de este show que pone a competir comediantes y a creadores de contenido.

Incluso hubo quien comentó que El Capi Pérez es el campeón sin corona, ya que durante la segunda temporada de ‘LOL: Last One Laughing’ fue expulsado en la antesala de la final.

El que no se mostró nada feliz por ver que El Capi Pérez participaría en ‘LOL: Last One Laughing’ fue el comediante mexicano Mau Nieto, quien aseguró que su colega lo haría salir en la primera ronda.

Comentarios sobre la inclusión de El Capi Pérez en ‘LOL: Last One Laughing’ (Instagram )

Se espera que mañana ya se pueda tener la lista completa de los participantes de ‘LOL: Last One Laughing’. Aunque no se ha filtrado algún nombre, se especula que otro comediante, de las temporadas anteriores, podría regresar.