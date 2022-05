Estamos a unas horas de que se dé el estreno de ‘Obi-Wan Kenobi’, la cual ha sido bastante publicitada desde hace ya varias semanas.

Si estas a la espera de ‘Obi-Wan Kenobi’; pero aún tienes ciertas dudas de su emisión, horario en que estará disponible y episodios, no te preocupes.

A continuación te daremos todos los detalles a tomar en cuenta para que puedas ver ‘Obi-Wan Kenobi’ sin ningún problema.

Obi-Wan Kenobi (Disney)

¿Dónde ver ‘Obi-Wan Kenobi’?

Como con las anteriores series de ‘Star Wars’, ‘Obi-Wan Kenobi’ estará disponible en exclusiva por Disney+ en todo el mundo.

A diferencia de otras plataformas que llegan a ceder sus series para transmisiones especiales; Disney+ no dio esa opción, por lo que ‘Obi-Wan Kenobi’ se mantendrá exclusiva.

Muchos esperaban que ‘Obi-Wan Kenobi’ tuviera algún avance en los canales de televisión de Disney, como sucedió en su momento con ‘The Mandalorian’; pero no será así.

Si no cuentas con Disney+, te puedes suscribir a la plataforma por 159 pesos al mes o 1599 pesos al año (es necesario contar con tarjeta de crédito).

Artes conceptuales de la serie de Obi-Wan Kenobi (Disney)

¿A qué hora sale ‘Obi-Wan Kenobi’?

De acuerdo con la propia Disney+, ‘Obi-Wan Kenobi’ se estrenará a las 2 de la mañana del 27 de mayo de 2022 .

No obstante, toma en cuenta que en ocasiones Disney+ no sube sus contenidos en la hora en punto, se ha llegado a atrasar unos minutos antes de tener disponibles sus series y películas.

Asimismo, se espera que haya problemas en la reproducción de ‘Obi-Wan Kenobi’ debido a la cantidad de personas que tratarán de verla al mismo tiempo.

Recomendamos estar al pendiente entre las 2:00 AM y las 3:00 AM, para checar si ‘Obi-Wan Kenobi’ ya está habilitada y si no hay problemas con los servidores de Disney+.

Artes conceptuales de la serie de Obi-Wan Kenobi (Disney)

¿Cuántos capítulos tendrá la Temporada 4 de ‘Stranger Things’?

‘Obi-Wan Kenobi’ tendrá 6 episodios; como casi todas las series de ‘Star Wars’ de Disney+.

Disney+ estrenará los primeros 2 episodios de ‘Obi-Wan Kenobi’ en este 27 de mayo de 2022, para después pasar a un lanzamiento semanal.

Si bien esto no le ha gustado mucho a los fans de ‘Obi-Wan Kenobi’, este modelo ha utilizado Disney+ para todas sus series relevantes.

A mencionar que la duración promedio de los episodios de ‘Obi-Wan Kenobi’ será de entre 30 a 40 minutos cada uno.

Además, todo indica que ‘Obi-Wan Kenobi’ será una temporada única, pues hasta el momento no hay información oficial de una segunda temporada.