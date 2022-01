Disney+ presenta teaser de la nueva serie de Las Kardashian, la cual se estrenará a través de los servicios de esta plataforma.

Aunque habían concluido su reality show ‘ Keeping Up With The Kardashians’ (KUWTK) , ahora en este 2022 estrenarán una nueva serie.

Esta nueva serie de las Kardashian se lanzará a través de la plataforma de streaming de Disney+ de manera Internacional ; en Estados Unidos en Hulu y en Latinoamérica en Star+ .

La nueva serie de las Kardashian llega tras haber finalizado 14 temporadas de ‘KUWTK’

El nuevo teaser que anuncia la llegada de la nueva serie de las Kardashians llega justo después de que Khloe y Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West y Kris, Kendall y Kylie Jenner grabaran 14 temporadas de ‘KUWTK’.

Esta asociación con Hulu y Disney+ fue anunciada en diciembre del 2020 y tal parece que al fin, esta nueva serie de las Kardashian llegará más pronto de lo esperado.

En aquella ocasión y a través de un comunicado, Kris Jenner, madre de las Kardashian, aseguró que su llegada a las plataformas de streaming de Disney+ sería el paso a seguir en su carrera.

Y, aseguró que el público verá la evolución de la familia Kardashian, aunque no reveló más detalles debido al contrato firmado con Disney+.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de las Kardashian en Dinsey+?

El nuevo teaser de la nueva serie de las Kardashian, misma que se transmitirá a través de los servicios de streaming de Disney+, ha salido a relucir en las redes sociales.

Aunque no se ha dicho la fecha exacta de esta nueva serie de las Kardashian, misma que se transmitirá por los servicios de Disney+, Hulu y Star+ según corresponda, se especula que llegue a finales de enero o principios de febrero.

Se espera que esta nueva serie de las Kardashian, mantenga un formato similar a ‘KUWTK’ y que personajes como Scott Disick y Travis Barker también tengan participación.