Se acabaron las cuentas compartidas en Disney Plus, así lo anunció el servicio a través de un comunicado a todos sus suscriptores.

Si bien ya se sabía que Disney Plus prohibiría las cuentas compartidas muy pronto, no se tenía la fecha exacta en que esto sucedería.

Sin embargo en el comunicado mencionado, se da toda la información al respecto, dando a entender que la medida se aplicará más pronto de lo que se pensaba.

De hecho, será en este mismo mes de octubre de 2024 cuando se comenzarán a bloquear las cuentas compartidas de este servicio de streaming.

A partir de esta fecha ya no podrás compartir tu cuenta de Disney Plus

Si compartes tu cuenta de Disney Plus con alguna persona que no vive contigo, solo le quedan unos días para disfrutar el contenido de la plataforma.

A partir del sábado 12 de octubre, Disney Plus bloqueará todas las cuentas compartidas de su servicio; dejando activas solo las que se usan en un mismo hogar.

Es decir, en tu casa sí puedes compartir tu cuenta de Disney Plus entre distintos dispositivos; sin embargo, ya no lo podrás hacer en aparatos fuera de tu vivienda.

Este es un caso similar al que ya han implementado servicios como Netflix, que bloquea el uso de cuentas fuera de dispositivos fuera del hogar.

A menos que se compruebe que es el mismo usuario el que está accediendo al contenido.

Disney Plus señala el bloqueo de cuentas compartidas está en el Acuerdo de suscripción

Si bien a muchos usuarios no les agrada la medida que bloquea las cuentas compartidas de Disney Plus, el servicio señala que esto es parte del Acuerdo de suscripción.

Sin hacer citas puntuales, Disney Plus menciona que el Acuerdo de suscripción prohíbe de manera explícita que se compartan las cuentas.

Por lo que está ejerciendo su derecho al momento de hacer el bloqueo, pues esto fue aceptado por el usuario al momento de contratar el servicio.

Habrá que ver si esto repercute de manera negativa en la plataforma, pues en Netflix, aunque al principio se dio un bajón de suscriptores, posteriormente hubo un crecimiento exponencial en estos.

