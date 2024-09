Agatha All Along, la miniserie que se desprende del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), la está rompiendo en Disney Plus.

A una semana de su estreno, el 18 de septiembre de 2024 en la plataforma de streaming, Agatha All Along acumula casi 10 millones de horas vistas.

¿Ya la conoces? Si no es sí, te contamos de qué trata Agatha All Along y cómo ha logrado arrasar en Disney Plus.

Agatha All Along (Disney)

Agatha All Along alcanzó 9.3 millones de vistas en Disney Plus, pero no logró superar el estreno de Ahsoka

De acuerdo con el portal especializado Variety, el primer episodio de Agatha All Along alcanzó 9.3 millones de vistas en Disney Plus en sus primeros siete días de transmisión.

Disney define una vista como la cantidad total de tiempo visto dividido por el tiempo de ejecución.

Por lo tanto, el primer capítulo de Agatha All Along fue visto durante un total aproximado de 6.5 millones de horas, al multiplicar las vistas por el tiempo de ejecución.

Agatha All Along (Disney)

El estreno de Agatha All Along está más o menos a la par con el de “Percy Jackson y los dioses del Olimpo”, que en diciembre de 2023 debutó con 13.3 millones de vistas en seis días.

También se puede equiparar con ‘The Acolyte’ la serie de Star Wars de junio de 2024 que alcanzó 11.1 millones de vistas en cinco días.

Pese a los destacados números de Agatha All Along se ha quedado detrás de “Ahsoka”, la serie de Star Wars que se estrenó en agosto de 2023.

Dicha producción alcanzó un total más alto en menos tiempo: 14 millones de vistas en sólo 5 días.

Agatha All Along (Disney)

Agatha All Along: ¿De qué trata la exitosa miniserie derivada de ‘WandaVision’?

Agatha All Along es un spin-off de la miniserie de Marvel de 2021 ‘WandaVision’ y está protagonizada por Kathryn Hahn, de 51 años de edad.

La actriz interpreta a Agatha Harkness, quien se encuentra deprimida y sin poder después de que un adolescente gótico sospechoso la ayuda a liberarse de un hechizo distorsionado.

Su interés se despierta cuando el joven le ruega que lo lleve al legendario Camino de las Brujas, un desafío mágico de pruebas que, si sobrevive, recompensa a una bruja con lo que está perdiendo.