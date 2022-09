¿Cuándo inicia el Exatlón 2022? Esta es la fecha en la que los televidentes podrán disfrutar del primer capítulo de la sexta temporada de esta competencia de alto rendimiento.

Tras el paso del huracán Fiona que afectó las pistas que ya se tenían preparadas, la producción de Exatlón 2022 se vio obligada a cambiar la fecha de su estreno pese a que ya la había anunciado a través de sus redes sociales.

En medio de las especulaciones sobre cuándo inicia Exatlón 2022, te decimos cuándo podrás ver la sexta temporada de este programa en la televisión tras la final de Survivor.

Exatlón México All Stars: Koke Guerrero de lleva el trofeo del reality deportivo (Instagram @exatlonmx)

El inicio de Exatlón 2022 ha generado gran expectativa en los seguidores del programa, ya que tras la versión ‘All Star’ -donde regresaron los atletas reconocidos- en esta nueva temporada se presentarán nuevos competidores.

La salida de Sandra Smester de TV Azteca también ha generado gran expectativa ya que usuarios esperan que se retomen los orígenes del programa en 2017 y se puedan ver grandes batallas colosales.

A pesar de que se había anunciado por todo el estreno de Exatlón el lunes 26 de septiembre, la producción se vio obligada a retrasar el inicio del programa ya que el huracán Fiona afectó la isla de República Dominicana, donde se graba la emisión.

En un video se compartió como quedaron los sets de grabación tras el paso del huracán Fiona: “Las inclemencias de la naturaleza retrasaron la nueva historia de #ExatlónMx... Pero nada nos detiene, estamos juntos en la reconstrucción de este sueño y pronto regresaremos hasta tu hogar para que vibres al escuchar la frase: ¡Que inicie el Exatlón!”.

Antonio Rosique se muestra destrozado al ver cómo quedó el lugar, pero señaló que más allá de lo que hizo a los circuitos lo que más le afecta es la gente que se vio afectada por el huracán Fiona.

“Esta es mi casa y hoy me duele verla así, golpeada por la naturaleza, azotada por el huracán Fiona, pero más allá de nuestros circuitos y de nuestras pistas, lo que más me duele es lo que están pasando miles de dominicanos; mi solidaridad y empatía con esta gran nación que me ha dado tanto, que hoy veo dolida”

Antonio Rosique