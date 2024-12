Creature Commandos es una serie animada que marca el primer capítulo en el DCU de DC Studios y Warner Bros. Discovery.

Siendo escrita y producida por James Gunn, quien tomó la extraña decisión de hacer Creature Commandos este inicio del reboot de Universo DC en cines.

Curiosamente, luego de haber visto todos los episodios del show, podemos decir que la serie es un tanto curiosa en ese sentido, pues no parece el inicio de nada realmente.

Aunque por otro lado, y fuera de algunos detalles, se trata de un programa muy bien realizado, a la altura de otras series animadas basadas en DC.

Estos son nuestros 5 puntos del por qué Creature Commandos es un inicio extraño para el DCU:

Creature Commandos tiene una historia simple pero interesante

Lo primero que te podemos mencionar es que Creature Commandos tiene una historia simple pero interesante.

Básicamente es una versión 2.0 de The Suicide Squad del mismo James Gunn, con el mismo concepto e incluso el regreso de algunos personajes.

Aquí Amada Waller recluta al padre de Rick Flag para que lidere a un grupo de monstruos en una misión para proteger a la princesa de Polkolistan del ataque de la bruja Circe.

Si bien la trama no va más allá de presentar esta misión (así como las consecuencias de esta), se las arregla para darnos algunos giros interesantes que te hacen mantener atención a la pantalla.

Entregando una obra que sin tener personajes reconocidos de DC, hace que el tiempo invertido valga la pena.

Creature Commandos (Warner Bros. Discovery)

Lo mejor de Creature Commandos son sus personajes

Como ya es una costumbre de James Gunn, lo mejor de Creature Commandos son sus personajes.

El director los escribe de tal manera que sientes una conexión real con cada uno de los monstruos, o por lo menos con la mayoría.

Dotándolos de humanidad, mostrando que más que villanos, son víctimas de las circunstancias, estableciendo una dinámica interesante.

Aunque no todos tienen una escritura tan puntual, si bien no tienen un trasfondo flojo; palidecen un poco cuando se compara con las historias personales de sus compañeros.

Pero al verlo como un todo, en general se nos da un gran elenco que saca de la oscuridad a personajes hasta cierto punto genéricos de DC; algo que es la especialidad de James Gunn.

Creature Commandos (Warner Bros. Discovery)

La animación de Creature Commandos es excelente

Otro punto a señalar es que la animación de Creature Commandos es excelente.

La serie recurre a un estilo tradicional en su mayoría; pero potenciado con elementos por computadora que no desentonan con el entorno.

Todo está cuidado, desde el diseño de personajes, hasta los entornos y efectos visuales.

Algo importante sobretodo al ser una obra con clasificación para mayores de edad, donde se tienen escenas de violencia gráfica.

Las cuales aunque no son gratuitas, explotan la clasificación lo más que pueden, presentando elementos visuales bastante gráficos que van más allá de las simple sangre.

Creature Commandos (Warner Bros. Discovery)

Creature Commandos tiene todo el estilo de James Gunn para bien y para mal

Ahora bien, algo que agradará y desagradará por igual es que Creature Commandos tiene todo el estilo de James Gunn para bien y para mal.

Para bien por toda la escritura y dirección efectiva que hace el creativo, entregando un producto de una buena calidad en su mayoría.

Para mal porque mantiene todo lo que se le ha criticado, como ese humor “adolescente” con referencias sexuales e inmaduro que le ha caracterizado desde Guardianes de la Galaxia.

Además de abusar de la música licenciada y algunas escenas “relajadas” que rompen completamente la tensión de ciertas escenas, sacándote inmediatamente de lo que sucede en pantalla.

Vamos que cuando James Gunn se pone a trabajar, Creature Commandos ve su mejor versión; pero cuando trata de hacerse el chistoso, la serie se vuelve una broma mal contada.

Creature Commandos (Warner Bros. Discovery)

Creature Commandos no se siente como el inicio de un universo

Ahora lo que más le interesa a los fans es que Creature Commandos no se siente como el inicio de un universo.

Esto no es del todo malo, pues así el show no depende de nadie más que de sí mismo, por lo que cualquier fan lo puede ver sin problemas.

Claro que si esperabas que se ligara con algún proyecto futuro, pues de momento no parece que lo visto aquí tenga implicaciones con Superman Legacy, Lanterns o The Brave and the Bold.

Creature Commandos bien pudo salir en la época del HamadaVerse, en la del SnyderVerse o los 90′s y su relevancia con el DCU sería la misma en este momento; habrá que ver si se hace referencia a la historia de esta serie posteriormente.

Creature Commandos (Warner Bros. Discovery)

¿Vale la pena Creature Commandos?

Si eres fan de DC en general, no de los universos cinematográficos, Creature Commandos es una serie que disfrutarás bastante.

Creature Commandos cuenta con una historia y personajes agradables, aderezado de su buena dosis de acción, violencias, amistad y amor.

Claro que si estás harto del estilo de James Gunn, el show te parecerá poco menos que regular, por el abuso de su humor “pseudo adulto” y montajes con música licenciada que a veces son innecesarios.

Tampoco esperes ver en pleno a la Liga de la Justicia o algo por el estilo; más que un inicio del DCU, puedes ver este show como una buena serie animada independiente que puede encajar en cualquier Universo DC.